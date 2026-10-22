Kräftiger Einbruch: Wiener ATX rutscht um 4,6 Prozent ab

Sehr schwaches europäisches Börsenumfeld nach negativen Signalen von US-Technologieschwergewichten zieht auch die Wiener Börse nach unten. AT&S-Aktie gibt im zweistelligen Prozentbereich nach.

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Donnerstag sehr tief in der Verlustzone aus dem Handel verabschiedet. Der ATX rasselte um 4,6 Prozent auf 6.263,95 Punkte nach unten. Zur Wochenmitte hatte der heimische Leitindex noch 1,75 Prozent gewonnen. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es am Berichtstag weit in den Minusbereich. Negativ aufgenommene Geschäftszahlen von US-Technologieriesen wie Tesla, IBM oder Meta drückten international merklich auf die Stimmung.

Die Finanzmärkte befinden sich zudem in einem schwierigen Umfeld, schrieben die Helaba-Analysten. Durch die fehlenden positiven Perspektiven im Ukraine- und Irankrieg verharren die Energiepreise auf hohem Niveau, wodurch Inflations- und auch Konjunktursorgen geschürt werden, hieß es weiter von den Experten.

Verkaufsdruck bei Technologie und Banken

Der Abwärtssog ging in Europa wieder einmal vom Technologiebereich aus. In Wien sackte die AT&S-Aktie in dem sehr schwachen Branchenumfeld zweistellig um beachtliche mehr als 18 Prozent ab. Am Vortag hatten die Titel des steirischen Leiterplattenherstellers noch über sieben Prozent gewonnen. Seit dem Jahresauftakt weisen die Aktien zudem in Summe ein beachtliches Plus von fast 340 Prozent auf.

Die Meldungslage gestaltete sich auf Unternehmensebene sehr dünn. Massiven Verkaufsdruck gab es auch bei den heimischen schwergewichteten Banken zu sehen. Die Titel der Erste Group verbilligten sich um satte 6,2 Prozent. Raiffeisen Bank International büßten 5,5 Prozent ein und BAWAG fielen um 5,3 Prozent.

Stark unter Druck standen auch die Aktien von FACC (minus 6,2 Prozent), SBO (minus 4,3 Prozent), Strabag (minus 4,0 Prozent), voestalpine (minus 4,3 Prozent), und RHI (minus 3,8 Prozent).

Minus in ganz Europa

Auch an anderen europäischen Börsenplätzen sind am Donnerstag starke Abgaben verzeichnet worden. Quartalsberichte großer US-Techkonzerne trübten die Stimmung weltweit. Wegen eines Angriffs auf ein Ölfeld in Saudi-Arabien stiegen außerdem die Ölpreise erneut deutlich, was Anleger defensiv reagieren ließ.

Der Euro-Stoxx-50 verlor deutliche 1,94 Prozent auf 6.087,01 Punkte. In Frankfurt notierte der DAX um 1,07 Prozent schwächer bei 25.371,75 Zählern. Außerhalb der Eurozone fiel der FTSE-100 um moderatere 0,26 Prozent auf 10.725,03 Einheiten.