Eine nötige Differenzierung, die schmerzt

Bisher hat der Staat einen allgemeinen Richtsatz für die Sozialhilfe gehabt. Das ändert sich nun mit der Reform.

Die Sozialhilfe ist eine zivilisatorische Errungenschaft. Sie bedeutet im Prinzip, dass eine Gesellschaft jenen Mitgliedern, die sich nicht selbst versorgen können, eine finanzielle Hilfe gewährt, damit auch diesen ein menschenwürdiges Leben ermöglicht wird. Die wenigsten sind in ihrem Leben auf die Sozialhilfe angewiesen – und profitieren dennoch. Es ist ein vergemeinschafteter Notgroschen und für viele, die wenig haben, eine Versicherung für den Fall der Fälle.

Über die Höhe dieser Unterstützung wird fortwährend gestritten, und diese Debatten werden auch nie aufhören. Dasselbe gilt bei Auflagen und Anforderungen für die Bezieher. Was den einen zu viel ist, ist den anderen zu wenig. Was Betroffene als Schikane empfinden, ist zugleich Schutz vor Missbrauch. Im Wesentlichen ist diese Errungenschaft aber akzeptiert.

Konzipiert ist die Sozialhilfe aber bewusst als letztes Netz, wenn vorgelagerte Systeme wie Kranken-, Arbeitslosen- und Karenzgeld nicht ausreichen. Für Flüchtlinge wurde die Sozialhilfe jedoch zum ersten Netz. Das hat die Solidarität in sich zusammenfallen lassen, weil diese Gruppe zwar hier, aber noch nicht Teil der Solidargemeinschaft ist. Die Folge war ein beschämendes Wettrennen nach unten unter den Bundesländern auf Kosten der Ärmsten.

Es ist zu hoffen, dass die Reform, die Asylberechtigte schlechter stellt, die Akzeptanz dieser Errungenschaft insgesamt stärkt, auch wenn die Ungleichbehandlung ihren Preis hat. Denn es wird nun Arme erster und zweiter Klasse geben. Das ist auch eine schmerzliche Zäsur.