Wilderei: Unbekannter köpfte in Osttirol zwei Hirsche

In Untertilliach in Osttirol tötete ein Unbekannter zwei Hirsche, trennte ihre Häupter ab und flüchtete. Die Polizei ermittelt.

Ein bisher unbekannter Täter erlegte am 10. Oktober in den frühen Morgenstunden in Untertilliach im Ortsteil Hopfgarten/Winkl zwei Hirsche. Der Wilderer trennte die Häupter ab und flüchtete mit den Trophäen. Später wurden die Häupter gefunden.

Es entstand ein Schaden im fünfstelligen Eurobereich. Weitere Erhebungen durch die Polizei laufen.