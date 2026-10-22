Jetzt ist es fix: Ab 4. Jänner steigen die Parkgebühren in Graz

Die Grazer Koalition hebt die Parkgebühren in der Stadt um mehr als 20 Prozent an. Für KPÖ und Grüne eine „moderate Anhebung“, für die Opposition ein „Abkassieren“.

„Bei KPÖ und Grün kostet sogar die Vorbereitung aufs Abkassieren 100.000 Euro. Das muss man sich einmal vorstellen“, sagte FPÖ-Gemeinderat Dominik Hausjell. Damit war der Ton für die Gemeinderatsdebatte rund um die Erhöhung der Parkgebühren gesetzt. Speziell ÖVP und FPÖ setzten auf Emotion. Der „Autofahrer als Melkkuh“ durfte freilich nicht fehlen. Die 100.000 Euro sind notwendig, um die Automaten auf die neuen Tarife umzustellen.

Denn mit ihrer Mehrheit im Gemeinderat hat die linke Koalition das Stück trotzdem beschlossen. Und damit ist es fix: Mit 4. Jänner wird das Parken des Autos in der Blauen und Grünen Zone teurer. Die Gebühr steigt von 1,30 auf 1,60 (Blau) und von 1 auf 1,20 Euro (Grün); auch die Ausnahmegenehmigung für Anrainer und Unternehmer wird um gut 20 Prozent angehoben – das ist auch der Grund, warum die SPÖ nicht mitstimmt, so Gemeinderat Patrick Trabi.

ÖVP und FPÖ sehen den Autofahrer als „Melkkuh“ der linken Koalition

„KPÖ und Grüne sind überfordert mit einer seriösen Budgetpolitik“, legt ÖVP-Gemeinderat Markus Huber nach. „Ausbaden darf es wieder der Mittelstand.“ Und Polit-Comebacker Georg Schröck-Weikhard meinte, „das Judith-Schwentner-Prinzip“ ausgemacht zu haben: „Wenn man in Graz überhaupt noch einen Parkplatz findet, dann soll er möglichst teuer sein.“ Parken werde zunehmend zum Luxusgut, waren sich ÖVP und FPÖ einig.

„Ich möchte den Wettlauf der Untergriffigkeiten kurz unterbrechen“, meldete sich dann Grün-Gemeinderat Tristan Ammerer zu Wort. „Sie haben sich noch gegen jede Konsolidierungsmaßnahme gewehrt und fordern gleichzeitig eine Konsolidierung ein“, sagte er Richtung ÖVP und FPÖ. Ja, die Gebührenerhöhung, die 4,5 Millionen Euro Mehreinnahmen bringen soll, sei Teil der Bemühungen, das Budget zu stabilisieren. „Diese moderate Anpassung macht nur einen kleinen Teil des Konsolidierungsbedarfs von 65 Millionen Euro aus.“

KPÖ erinnert ÖVP und FPÖ an die Vergangenheit

Erwartbarerweise blieb auch der Verweis aufs Land nicht aus: „Ausgerechnet jene Parteien, die im Land ein Budget mit einem Minus von fast 600 Millionen Euro vorlegen“, so Ammerer, wollen der linken Koalition etwas über Budgetkonsolidierung erklären.

KPÖ-Gemeinderätin Daniela Gamsjäger-Katzensteiner erinnerte daran, dass ÖVP und FPÖ in der Vergangenheit stets selbst die Parkgebühren erhöht haben. Leo Kühberger, neu im Gemeinderat, wunderte sich über „den gekünstelten Aufschrei. Dort, wo es wirklich für die Leute teurer wird, da höre ich nichts: bei den Übergewinnen der Mineralölkonzerne.“

Sonnenspeicher Süd: Stadt betont Kündigungsrecht bei Abnahmegarantie

Zweites großes Thema: Sonnenspeicher Süd. Der Gemeinderat hat eine Abnahmegarantie für den großen Wärmespeicher bei Wildon beschlossen, als Teil des Dekarbonisierungspfades für die Grazer Fernwärme. Ein Punkt sorgte aber für Debatten: Im letzten Moment wurde per Abänderungsantrag ein Punkt nachgeschärft – die Kündigungsmöglichkeit, sollte das Mega-Projekt bis 30. Juni 2030 nicht vollständig umgesetzt sein. Damit soll sichergestellt werden, dass die Fernwärme nicht nur aus dem großen Biomasseheizwerk, sondern auch aus dem Großraumspeicher samt Photovoltaikanlage und Wärmepumpe kommen wird.