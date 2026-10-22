Pool in Kroatien: Urlauberkind blieb unter Wasser hängen

Haare des deutschen Mädchens wurden vom Poolfilter angesaugt. Die 10-Jährige wird im Krankenhaus in Rijeka intensivmedizinisch betreut.

Zu einem furchtbaren Unfall ist es am Dienstag gegen 10 Uhr in einer Hotelanlage in Rabac in Kroatien gekommen. Dabei wurde ein zehnjähriges deutsches Mädchen in einem Schwimmbecken der touristischen Anlage schwer verletzt, teilt die Polizeidirektion von Istrien mit.

Das Mädchen befindet sich derzeit im Universitätsklinikum Rijeka in Behandlung. „Ihr Zustand ist stabil“, teilte Kristina Lah Tomulić, Leiterin der Abteilung für Neonatologie und Pädiatrie am Universitätsklinikum Rijeka, am Mittwoch mit. „Das Mädchen wurde auf die Intensivstation aufgenommen, wo alle erforderlichen diagnostischen Untersuchungen und therapeutischen Maßnahmen durchgeführt werden. Es ist jedoch noch zu früh, um eine Prognose über den weiteren Verlauf abzugeben“, erklärte Tomulić gegenüber kroatischen Medien.

Haare im Pool angesaugt

Der Unfall soll sich ereignet haben, als das Mädchen im Schwimmbecken abgetaucht sei. Sie tauchte in etwa einem Meter Tiefe entlang der Beckenmauer, als ihre Haare von einem an der Wand montierten Poolfilter angesaugt wurden und sich darin verfingen. Sie konnte sich nicht alleine befreien und dürfte einige Zeit unter Wasser geblieben sein, bevor ein Familienmitglied und ein Hotelgast ihr zu Hilfe eilten.

Sie leiteten sofort Wiederbelebungsmaßnahmen ein, bis die Rettung eintraf. Nach erfolgter Erstversorgung wurde die Zehnjährige mit dem Hubschrauber zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus in Rijeka gebracht.

Die Polizei hat Ermittlungen zu allen Umständen des Unfalls aufgenommen.