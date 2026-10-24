Nationalfeiertag: Die Südweststeiermark schnürt die Wanderschuhe

Rund um den 26. Oktober kommt Bewegung traditionell nicht zu kurz: Zahlreiche organisierte Fitmärsche laden zum gemeinsamen Wandern ein. Ein Überblick.

Am Nationalfeiertag ist es in vielen südsteirischen Gemeinden traditionell ein Anlass, sich gemeinsam auf den Weg zu machen und die Idylle der heimischen Natur zu genießen. Ob mit Familie oder Freunden: Bei den Fitmärschen stehen Bewegung und das Miteinander im Mittelpunkt.

In der Stadtgemeinde Leibnitz ist der Gemeindewandertag ein Fixtermin. Dieses Jahr findet er erstmals am 25. Oktober statt. Grund dafür ist der neue Kogelberger Wandertag, mit dem die Veranstaltung zusammenfällt.

Leibnitz und Kogelberg gemeinsam auf Wanderschaft

Die Gruppe aus Leibnitz trifft sich um 9 Uhr vor dem Rathaus und spaziert gemeinsam zum Grottenhof, der ersten Station des Kogelberger Wandertags. Organisiert wird dieser vom Winzerhaus Kogelberg. An insgesamt acht Stationen versorgen regionale Gastronomen die Wanderlustigen mit Speisen – etwa mit Spanferkel, Wild oder süßen Schmankerln. Für musikalische Unterhaltung ist an den Labestationen ebenfalls gesorgt.

Am 25. Oktober wird auch in Wettmannstätten zum gemeinsamen Marsch geladen. Nach dem wetterbedingten Ausfall im Vorjahr freut sich Organisator Arnold Spath besonders auf das Wiedersehen: „Es ist wirklich immer eine Zusammenkunft von Jung und Alt.“

1 / 2 Nach dem wetterbedingten Ausfall im letzten Jahr wird heuer in Wettmannstätten wieder zum Fitmarsch geladen © Arnold Spath

Ab 9 Uhr führt die acht Kilometer lange Strecke vom Rüsthaus nach Zehndorf, Wohlsdorf und zuletzt Schönaich. Dort wartet eine Labestation auf die Wanderer, bevor es zurück zum Ausgangspunkt geht. Dort klingt der Vormittag in geselliger Runde aus – neben Frankfurter Würstel ist sogar Wildgulasch am Menü.

Zu Fuß und mit dem Rad

Unter dem Motto „Gemeinsam unsere Gemeinde kennenlernen“ lädt die Marktgemeinde Groß St. Florian am 26. Oktober zum traditionellen Fitmarsch. Start ist um 10 Uhr am Ing.-Kurt-Bauer-Platz. Die Route führt durch die Katastralgemeinden Petzelsdorf und Kraubath, wo eine Labestation zur Rast einlädt. Anschließend geht es über Kraubath zurück zum Ausgangspunkt. Außerdem gibt es eine Alternative für alle, die lieber auf zwei Rädern unterwegs sind – mit einer 25 Kilometer langen Radtour.

1 / 2 Die Wanderung in St. Katharina am Wiel ist für Jung und Alt © Marktgemeinde Wies

In Wies gehört das gemeinsame Wandern am Nationalfeiertag zum festen Programm. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Dorfplatz in St. Katharina an der Wiel. In etwa vier Stunden geht es bis zum Sulmwasserfall und wieder zurück. Dass auf der zwölf Kilometer langen Strecke alle Generationen willkommen sind, betont Rosemarie Waltl von der Marktgemeinde Wies: „Manche Eltern nehmen sogar die Allerkleinsten mit – im Babyrucksack.“

Tradition kehrt zurück

In Frauental an der Laßnitz möchte man die Tradition wiederbeleben. „In den 70er- und 80er-Jahren war das am Nationalfeiertag ein echter Klassiker – das wollen wir zurückholen“, erzählt Helmut Prattes vom ÖKB Frauental. Deswegen wird um 9 Uhr im Robert-Fuchs-Park gestartet, knapp sieben Kilometer geht es von Frauental weg über Feierling und Freidorf. Wieder zurück wartet auf Erwachsene Sturm – auf Kinder das Kinderschminken und eine Hüpfburg. Weitere Fitmärsche gibt es unter anderem in Trahütten, Hengsberg und St. Nikolai im Sausal.