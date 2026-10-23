Eberndorfer Chor lädt im 120. Jubiläumsjahr zum Konzert

Der Slowenische Kulturverein Srce aus Eberndorf lädt am 23. Oktober zu „Dober večer, sosed/Guten Abend, Nachbar“.

Der Slowenische Kulturverein/slovensko prosvetno društvo (SPD) Srce aus Eberndorf/Dobrla vas feiert heuer sein 120-jähriges Bestehen.

„Dieses Jubiläum ist eine wunderbare Gelegenheit, gemeinsam auf den langen und wertvollen Weg unserer Vereins zurückzublicken, das Erbe vergangener Generationen zu bewahren und zugleich mit Zuversicht und Freude in die Zukunft zu schauen“, heißt es auf der Einladung zur traditionellen Herbstveranstaltung „Dober večer, sosed/Guten Abend, Nachbar“ am 23. Oktober um 19.30 Uhr im örtlichen Kulturni dom. Neben dem Gemischten Chor Srce wirken auch der Jugendchor „Sweethearts“, der Kirchenchor Eberndorf/Dobrla vas und die Marktkapelle Eberndorf-Kühnsdorf mit. Auch der von Doris Wakounig geleitete Gemischte Chor Srce feiert heuer ein Jubiläum – er wurde vor 50 Jahren gegründet.