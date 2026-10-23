Sophie Maierhofer: „Das ist alles andere als selbstverständlich“

Sturm kann die Tabellenspitze heute im Heimspiel gegen den LASK (18 Uhr, ORF Sport+) verteidigen.

Der SK Sturm an der Tabellenspitze – angesichts der Konkurrenz in der rot-weiß-roten Frauen-Fußball-Bundesliga ist das eine nicht geringzuschätzende Momentaufnahme. Aber es ist eben auch nicht mehr als das, sagt Sophie Maierhofer und verweist auf die Faktenlage: Austria Wien und St. Pölten, die beiden nominell stärksten Teams der Liga, liegen den Grazerinnen mit einem Punkt Rückstand nicht nur dicht an den Fersen, sondern haben auch ein Spiel weniger absolviert. „Ich weiß, was in uns steckt und welche Qualitäten wir haben. Aber dass alles so schnell greift und so gut läuft, ist alles andere als selbstverständlich“, meint die Sturm-Kapitänin vor dem heutigen Duell mit dem LASK (18 Uhr, ORF Sport+ live).

Denn es galt umzusetzen, was das Trainerteam rund um Tode Djakovic vorgab. „Personelle Veränderungen hatten wir einige, aber die gibt es jedes Jahr. Aber es änderte sich unsere Spielphilosophie und die Art und Weise, wie wir spielen wollen. Wir haben viel investiert im Spiel gegen den Ball“, erklärt die 30-Jährige. Konkret wurde daran gearbeitet, gegen vermeintlich kleinere Gegner mit defensiverer Spielweise bessere Lösungen zu finden.

Das Rennen um den dritten Platz

Ihre Mannschaft wisse den Platz an der Sonne daher gut einzuordnen, von überbordender Euphorie ist daher derzeit keine Spur. Das Ziel lautet, sozusagen die Besten hinter den Besten zu sein – und dementsprechend wichtig sind die letzten vier Spiele vor der Winterpause, die fast ausschließlich gegen Konkurrenten um den dritten Platz gehen. Nach dem heutigen Heimspiel gegen den LASK warten noch Salzburg, Vienna und Südburgenland/Hartberg.

Das erste Saisonduell gegen die Linzerinnen konnte Sturm mit 2:0 für sich entscheiden. Auch heute sind die Grazerinnen in der Favoritenrolle. „Die nehmen wir auch an“, sagt Maierhofer, „aber wir wissen auch, dass gerade das dann nie leichte Spiele sind.“