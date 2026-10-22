Kürzungen bei Musikschulen: Brief soll Koalition umstimmen

Überparteilicher Schulterschluss: In einen Offenem Brief fordern Ortschefs und Institutionen die Rücknahme der Förderungskürzung von 3,3 Millionen Euro.

Die Unterzeichner des „Offenen Briefes zum steirischen Musikschulwesen“ sind vor allem Bürgermeister und Abgeordnete der SPÖ, aber auch drei ÖVP-Ortschefs, Grüne, KPÖ und Neos schließen sich dem Protest an. Mit Robert Ederer (Fachverband der Musikschuldirektoren), Erich Riegler (Steirischer Blasmusikverband) und Michael Weissensteiner (Steirisches Volksliedwerk) sind weiters einige Kulturträger mit an Bord.

Die Initiative fordert die Rücknahme der geplanten Kürzung in der Höhe von 3,3 Millionen Euro. So viel macht die Streichung der Ausgleichszulage des Landes für 33 Trägergemeinden von Musikschulen aus. Nachdem ein Treffen von Bildungslandesrat Stefan Hermann (FPÖ) mit Vertretern von Städte- und Gemeindebund am Montag und eine „Dringliche Anfrage“ der SPÖ im Landtag tags darauf nicht die gewünschten Ergebnisse gebracht hat, versucht die geschlossene Opposition den Druck auf die Landesregierung hoch zu halten. „Die Budgetkonsolidierung des Landes darf keinesfalls auf dem Rücken unserer Kinder, Familien, Gemeinden und Kulturschaffenden ausgetragen werden“, heißt es im Brief.

Ein Runder Tisch soll her

Es sei keine parteipolitische Frage, sondern eine Frage der gemeinsamen Verantwortung für die Steiermark, wird betont. Neben der vollständigen Rücknahme der Kürzung fordern die Unterzeichner auch die „ehestmögliche Einberufung eines Runden Tisches“ mit der Landesregierung, den betroffenen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern sowie Vertretern der betroffenen Institutionen. Ziel: „Ein langfristig tragfähiges Konzept für das steirische Musikschulwesen verbindlich festlegen.“

Eine „dringende Kurskorrektur“ des blauen Bildungslandesrates, um die im Brief gebeten wird, ist höchst unwahrscheinlich. Hermann will ja maximal „Härtefälle abfedern“, zuvor aber fordert er von den betroffenen Gemeinden Kennzahlen ein und will darauf aufbauend evaluieren lassen.