22 Flugziele: Laibach startet mit Rückenwind in den Winter

Nach der Adria-Pleite 2019 war Laibach Europas schwächster Hauptstadtflughafen. Jetzt: Monatsrekorde, neue Airlines, bald Direktflug nach New York.

Der Flughafen Laibach/Ljubljana Jože Pučnik hat 2026 alle bisherigen Rekorde übertroffen. Im August reisten 222.958 Passagiere über Brnik, so viele wie nie zuvor in einem Monat. Der bisherige Höchstwert stammte vom August 2019 mit 211.595 Passagieren. Schon davor hatte der Juli 2026 mit 208.638 Passagieren den besten Juli der Flughafengeschichte gebracht. Im September wuchs das Passagieraufkommen um 16,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Von Jänner bis September wurden 1.426.600 Passagiere abgefertigt, ein Plus von 15,7 Prozent.

Winterflugplan: Breiteres Angebot, mehr Airlines

Damit spielt Ljubljana in der europäischen Spitzengruppe beim Wachstum: Laut der Flughafenvereinigung ACI Europe war Brnik im ersten Halbjahr 2026 der am drittschnellsten wachsende Flughafen der EU, nach Airports in der Slowakei und auf Malta. Für das Gesamtjahr rechnet Betreiber Fraport Slovenija mit rund 1,7 Millionen Passagieren. Zum Vergleich: 2025 waren es 1.591.443 Passagiere, ein Zuwachs von 10,6 Prozent.

Laibach-New York ab 12. Mai 2027 Die Airports Newark und Ljubljana, der unter der Schirmherrschaft des Frankfurter Fraports steht, waren zuletzt in den 1980er-Jahren per Linienflug verbunden. An vier Tagen der Woche (montags, dienstags, donnerstags, samstags) wird im kommenden Jahr eine Boeing 767-400ER mit 231 Sitzplätzen abheben.

Der Aufschwung ist bemerkenswert, denn der Flughafen, der der deutschen Fraport gehört, kam von weit unten. 2022 war Ljubljana laut ACI Europe mit 970.152 Passagieren der verkehrsschwächste Flughafen aller europäischen Hauptstädte und lag auf Platz 159 in Europa. Auslöser war unter anderem die Pleite der nationalen Airline Adria Airways 2019: Im Oktober 2019 brach das Passagieraufkommen um 38,5 Prozent ein.

Winter: 22 Ziele, zwei neue Strecken

Den Schwung will der Flughafen in die traditionell schwächere Wintersaison mitnehmen: Ab dem letzten Oktobersonntag bis Ende März 2027 bietet der Flughafen Laibach 22 Direktverbindungen, bedient von 18 Fluggesellschaften. Im Vorjahr waren es 21 Ziele mit ebenfalls 18 Airlines. Neu sind zwei Strecken: easyJet fliegt ab 26. Oktober nach London Luton, airBaltic ab 30. Oktober nach Teneriffa. Die Lettländer planen laut Fraport zwei wöchentliche Flüge im Winterflugplan 2026/27.

easyJet baut die Präsenz aus

Die Billig-Airline easyJet baut ihre Präsenz nicht nur über Strecken aus. Seit 19. Oktober ist die britische Fluglinie offiziell im Firmenbuch als Eigentümerin des Wartungsbetriebs Adria Tehnika am Flughafen Brnik eingetragen. Der Abschluss verzögerte sich um Monate: Ein Minderheitsaktionär der früheren Muttergesellschaft hatte geklagt; ein Gericht in Krainburg/Kranj blockierte im Februar die Übertragung. Erst ein Vergleich Ende des Sommers machte den Weg frei. Verkäufer war die Investmentgesellschaft Hartenberg Holding, hinter der der tschechische Premier Andrej Babiš steht.

Das Unternehmen beschäftigt knapp 270 Menschen. Der Standort verfügt über einen Hangar mit fünf Wartungslinien; easyJet will dort langfristig investieren. Adria Tehnika war ursprünglich die Technikabteilung der früheren Adria Airways.

2027: Rückkehr in die USA

Den buchstäblich größten Sprung bringt dann der Sommer 2027. United Airlines startet am 12. Mai 2027 viermal wöchentlich Nonstop-Flüge zwischen Newark und Ljubljana, mit einer Boeing 767-400ER. Es ist die erste direkte Verbindung Sloweniens in die USA seit fast vier Jahrzehnten; die jugoslawische JAT hatte die Strecke bis 1991 bedient. Ljubljana ist eines von zehn neuen Zielen in der größten internationalen Netzerweiterung der United-Geschichte.

Das Kalkül dahinter: 2025 kamen laut Statistikamt mehr als 200.000 US-Besucher nach Slowenien, mit fast 449.000 Nächtigungen. In den ersten sieben Monaten 2026 stiegen die US-Ankünfte um 23 Prozent. New York galt als größter unbedienter Langstreckenmarkt des Flughafens.

Dazu kommen weitere Anbieter: easyJet plant ab April 2027 zwei Mal wöchentlich eine Berlin-Verbindung, und TUI kommt erstmals nach Ljubljana, mit Brüssel ab 28. März und Düsseldorf ab 4. Mai