Erstmals Riss durch eine Wölfin in der Steiermark bestätigt

Im Mürztal gab es erstmals einen bestätigten Schafsriss durch ein weibliches Tier. Gemutmaßt wird, dass die Wölfin nicht lange alleine sein wird. Im Jänner beginnt die Paarungszeit.

Ein weiblicher Wolf, wie hier auf dem Bild, hat in Neuberg an der Mürz zugeschlagen

Wölfe reißen jährlich Dutzende Nutztiere in der Steiermark, erst zuletzt 31 Schafe im Zirbitzgebiet. Und dennoch: Erst jetzt ist erstmals per DNA-Test bestätigt worden, dass in unseren Breitengraden auch ein weibliches Tier auf Beutezug ist. „Das ist der erste Fall in der Steiermark“, erklärt Hannes Fraiss, Bezirksjägermeister von Mürzzuschlag, zu einem aktuellen Befund in seinem Gebiet.

Bis man Klarheit hatte, dauerte es eine gewisse Zeit: Gleich zwei Schafe wurden in Neuberg an der Mürz vor wenigen Wochen gerissen. Beide an unterschiedlichen Stellen, allerdings beide von demselben Besitzer. Nach der Auswertung weiß man jetzt: Es waren zwei verschiedene Wölfe, einer davon eben definitiv ein Weibchen.

© Marco Mitterböck Bezirksjägermeister von Mürzzuschlag Hannes Fraiss

Der männliche Wolf hat in Siedlungsnähe zugeschlagen, das Weibchen zu einem anderen Zeitpunkt an einem abgelegeneren Ort. Seither stellt sich die Frage: Sind die beiden gemeinsam unterwegs und sind sie in dieser Gegend bereits ansässig?

Interesse statt Panik

Mit Sicherheit kann das niemand sagen. „Wir beobachten die Situation“, sagt Fraiss, der den Vorgängen eher mit Interesse und Neugier als mit Panik folgt. Natürlich könnten Wölfe weiterziehen, bekanntlich Dutzende Kilometer in wenigen Tagen. „Seit den Vorfällen haben wir sie jetzt auch nicht mehr nachweislich gesehen, etwa in Form von Aufnahmen über die zahlreichen Wildkameras.“ Allerdings: Die Möglichkeit, dass sie noch da sind, besteht durchaus.

Als relativ gesichert gilt, dass die Wölfin nicht lange alleine bleiben wird. „Wenn schon ein Jungwolf da ist, leben sie monogam. Erst im Rudel kann die Fortpflanzung auch anderen Gesetzen folgen“, weiß Fraiss.

1 / 2 Ein Bild aus der geschützten Umgebung: Nachwuchs bei den Wölfen in der Tierwelt Herberstein © Tierwelt Herberstein

Zeitlich beginnt die Paarungszeit bei Wölfen im Jänner und dauert bis etwa März. Nach einer Tragezeit von rund 60 Tagen gibt es pro Wurf rund vier bis acht Welpen, die dann in der Regel zusammen mit ihren Eltern ein neues Rudel in ihrem Revier gründen. Nach ein bis zwei Jahren bricht der Nachwuchs schließlich auf, um eigene Partner und Territorien zu finden.

„Ob das dann bei uns sein wird oder woanders, werden wir sehen“, sagt Fraiss, der noch einmal betont, dass die Wölfe in Neuberg auch aus Sicht der Jäger nicht als Problemwölfe gelten. „Dafür müsste es in kurzer Zeit zu mehreren Rissen gekommen sein. Das war bei uns nicht der Fall.“ Damit erübrigt sich auch die Frage, ob die Tiere entnommen, im Klartext abgeschossen, werden sollen.