Dieser Bezirk hat die meisten „Begabungssiegel“ Kärntens

Das Stiftsgymnasium St. Paul erhält als erste AHS Kärntens das Kärntner Begabungssiegel, ebenso die MS St. Marein. Damit sind drei Schulen im Tal „besiegelt“.

Drei Schulen im Tal wurden bereits für ihre Begabungsförderung ausgezeichnet – die Hälfte von ganz Kärnten

Am 23. Oktober erhält das Stiftsgymnasium St. Paul als erste Allgemeinbildende Höhere Schule Kärntens das Kärntner Begabungssiegel.

Die Auszeichnung würdigt die langjährige und nachhaltige Verankerung der Begabungs- und Begabtenförderung im Schulalltag. Die Verleihung findet ab 08.30 Uhr im Festsaal des Konvikts, Lobisserplatz 7, statt. Vorausgegangen war ein umfangreicher Bewerbungsprozess mit einem Portfolio zu den Fördermaßnahmen sowie Nachweisen über Aus- und Weiterbildungen des Lehrpersonals.

1 / 2 Begabungsförderung in St. Paul © Öffentliches Stiftsgymnasium der Benediktiner in St. Paul

Was ist das Kärntner Begabungssiegel?

Am Stiftsgymnasium St. Paul geschieht die Förderung auf vielfältige Weise. Schülerinnen und Schüler erhalten die Möglichkeit, ihre Interessen und Stärken über den regulären Unterricht hinaus zu vertiefen und neue Herausforderungen anzunehmen. Beim sogenannten „Drehtürmodell“ können besonders motivierte Jugendliche zeitweise Unterricht höherer Schulstufen besuchen oder sich vertieft mit eigenen Interessengebieten beschäftigen. Zudem unterstützt die Schule die Teilnahme an Akademien, Wettbewerben und speziellen Förderprogrammen. Ergänzt wird das Angebot durch das Online-Tool „Digitale Drehtür“ sowie Projekte und Workshops.

© KK Ines Leschirnig-Reichel, Schulleiterin Stiftsgymnasium St. Paul

„Besonders erfreulich ist, dass viele Schülerinnen und Schüler diese Möglichkeiten mit großer Motivation nutzen und dabei immer wieder beachtliche Erfolge erzielen. Gleichzeitig entstehen wertvolle Erfahrungen, die weit über schulische Leistungen hinausgehen und die persönliche Entwicklung der Jugendlichen stärken“, so Schulleiterin Ines Leschirnig-Reichel.

Jedes Kind kommt mit Talenten auf diese Welt. Es ist unsere Aufgabe, diese zu erkennen und bestmöglich zu fördern. — Peter Reichmann , Bildungsreferent

Auch die Lavanttaler MINT Mittelschule St. Marein bekam diese Woche das Kärntner Begabungssiegel verliehen. „Jedes Kind kommt mit Talenten auf diese Welt. Es ist unsere Aufgabe, diese zu erkennen und bestmöglich zu fördern“, betonte Bildungsreferent Landesrat Peter Reichmann am Dienstag bei der Verleihung in der MS St. Marein. Sie ist damit die fünfte Bildungseinrichtung Kärntens, die diese Auszeichnung erhält und die zweite in Unterkärnten nach der Volksschule Bildungswelt Wolfsberg voriges Jahr. St. Paul wird die sechste.

Reichmann betonte, dass Begabungsförderung dauerhaft im Schulalltag verankert sein müsse – im Klassenverband, in Kleingruppen und durch individuelle Angebote. Dafür brauche es engagierte Lehrkräfte, die Talente erkennen und junge Menschen auf ihrem Bildungsweg begleiten.

1 / 2 Dagmar Zöhrer, Astrid Greßl, Projektkoordinatorin Hildegard Fößl und Landesrat Peter Reichmann mit Schülerinnen der MINT MS St. Marein. © Büro LR Reichmann

Direktorin Astrid Greßl begrüßte unter den Ehrengästen unter anderem Stadtrat und Schulgemeindeverbandsobmann Klaus Penz, Vertreterinnen der Bildungsdirektion und des Pädagogischen Dienstes sowie Marianne Kriegl-Pernjak, Leiterin der Koordinationsstelle für Begabungs- und Begabtenförderung in Kärnten. „Wir verstehen Vielfalt als Chance. Das Siegel ist kein Zufallsprodukt. Es ist das Ergebnis gelebter Kultur des Hinschauens, Förderns und des gemeinsamen Wachsens. Wir bieten jeder und jedem einzelnen Raum, sich zu entfalten“, sagte Greßl.

Wofür steht MINT?

Ab der dritten Klasse können die Jugendlichen aus zahlreichen Wahlpflichtfächern wählen, darunter Informatik, technische Werkstätte, kreatives Gestalten, Sprachen und Naturwissenschaften. Wettbewerbe, Forschungsprojekte und individuelle Lernangebote fördern gezielt Talente im sprachlichen und naturwissenschaftlich-technischen Bereich. Auch Sport, Musik, soziales Lernen und Leseförderung sind wichtige Bestandteile des Schulalltags. Zusätzliche Möglichkeiten bieten MINT-Projekte mit regionalen Betrieben und der HTL Wolfsberg sowie Sportbewerbe, Lesenächte und Theater- und Musicalfahrten. Dazu Angebote wie die Digitale Drehtür oder die Vifzack Akademy Kärnten.