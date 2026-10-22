Veranstaltung „Finanzfrau“ in Feldbach zog viele Gäste an

Groß war das Interesse an der Veranstaltung im Bundesschulzentrum, die Frauen und Mädchen Finanzwissen leicht verständlich näher bringen will.

Frauen und Mädchen Finanzwissen praxisnah zu vermitteln will die Veranstaltungsreihe „Finanzfrau“. Rund 200 Gäste kamen ins Bundesschulzentrum Feldbach. Auf dem Programm standen Vorträge, ein Podiumsgespräch und interaktive Elemente. Julia Strablegg-Muchitsch, Koordinatorin für Finanzbildung der Schuldnerberatung Steiermark, gab praktische Einblicke in die Einnahmen-Ausgaben-Planung, finanzielle Stolpersteine im Alltag und den Umgang mit Geld in Beziehungen.

Am Podium diskutierten Claudia DiMaggio (AK Fürstenfeld), Clara Bacher (AMS Feldbach), Celina Dohr (WK Steiermark – Frau in der Wirtschaft), Petra Zehetleitner-Ruderer (Raiffeisen-Landesbank Steiermark) und Katharina Krusch-Batruel (PVA Steiermark) die Aspekte finanzieller Selbstbestimmung.

© Julia Lerch Photography Landeshauptmannstellvertreterin Manuela Khom betonte, dass finanzielle Bildung ein wichtiger Teil von Selbstbestimmung ist

Die Initiative geht von Landeshauptmannstellvertreterin Manuela Khom aus, wird vom Land gefördert und mit den Steirischen Frauen- und Mädchenberatungsstellen umgesetzt. In Feldbach war die Frauen- und Mädchenberatungsstelle Innova Kooperationspartnerin.