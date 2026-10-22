Aussichtsplattform „sehen!wutscher weitblick“ in Eisenerz eröffnet

Die neue Aussichtsplattform am Eisenerzer Schichtturm wurde in Anwesenheit von Fritz Wutscher nun feierlich eröffnet.

Fritz Wutscher mit Bürgermeister Thomas Rauninger bei der Eröffnung der neuen Aussichtsplattform

Im kleinen Rahmen wurde die neue Aussichtsplattform „sehen!wutscher weitblick“ am Eisenerzer Schichtturm offiziell eröffnet. Gemeinsam mit der Familie Wutscher, Ehrenbürger Fritz Wutscher sowie den am Projekt beteiligten Unternehmen wurde die Fertigstellung der neuen Aussichtsplattform gefeiert.

Die Aussichtsplattform wurde zu Ehren des Eisenerzer Ehrenbürgers Fritz Wutscher errichtet und würdigt die enge Verbundenheit der Familie Wutscher und des Familienunternehmens mit der Bergstadt Eisenerz. Ein besonderes Merkmal des Bauwerks ist seine außergewöhnliche Form: Die Plattform wurde in Form eines Auges gestaltet und greift damit symbolisch den Namen „sehen!wutscher weitblick“ auf.