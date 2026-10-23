Die Trofaiacher Oldtimer-Traktor-Szene ist stark im Aufwind

Rund 30 Oldtimer-Freunde sind Teil von „Godys Traktorschmiede“ in Trofaiach, die sich immer wieder auf besondere Ausflüge mit ihren Traktoren machen. Gottfried Lengger über die Liebe zum Traktor.

„Die Herausforderung bei unseren Ausfahrten ist, dass der Traktor durchhält“, sagt Gottfried Lengger (70) aus Trofaiach. Er ist Teil von „Godys Traktorschmiede“, einem Oldtimer-Traktorverein mit rund 30 Mitgliedern, die mit ihren restaurierten Traktor-Oldies quer durch Österreich tuckern.

Maximal 25 Kilometer pro Stunde fahren die Traktoren, dadurch bringen selbst Ausflüge in der Steiermark mehrstündige Fahrten mit sich, weiß Lengger aus Erfahrung: „Von Trofaiach nach Stainz brauchen wir zum Beispiel sechs Stunden.“ Der 70-Jährige erklärt weiter: „Wir versuchen auch, hauptsächlich auf Nebenstraßen zu fahren, damit wir den Verkehr nicht unnötig belasten. Das macht die Wege aber noch einmal länger.“

© Armin Russold Die Traktorgruppe in Formationsaufstellung mit dem Reiting im Hintergrund

„Der Weg ist das Ziel“

Aber bekanntlich ist ja der Weg das Ziel. Laut Lengger könne man sich so auf die Landschaft konzentrieren: „Es ist eine Faszination, entschleunigt durch die Landschaft zu tuckern und die schönen Aussichten zu genießen.“ Außerdem komme man mit vielen Menschen ins Gespräch, die auf die Traktor-Truppe aufmerksam werden. Die Ausflüge dauern meist sogar mehrere Tage, maximal 150 Kilometer wollen die Vereinsmitglieder an einem Tag zurücklegen.

Lengger selbst ist mit der Landwirtschaft aufgewachsen. Bevor er 40 Jahre lang als Polizist tätig war, erlernte er den Beruf Landmaschinenschlosser. Vor rund 20 Jahren entdeckte er seine Leidenschaft für Oldtimer-Fahrzeuge und als er einen Traktor vom Bauernhof erbte, entschloss Lengger sich, ihn zu restaurieren. „Mit verschiedenen Teilen aus dem Internet habe ich mir in drei Jahren einen weiteren Traktor gebaut“, erzählt Lengger.

© Armin Russold Die Ausflüge dauern mehrere Tage

Verbringt viel Zeit in der Werkstatt

Mittlerweile habe er bereits zwölf bis 15 Traktoren restauriert, aus den Jahren 1950 bis 1970 und unter anderem von den Marken Steyr, Ferguson, Porsche, Holter oder Lindner. „Ein schöner Traktor muss für mich vorne eine runde Maske haben“, erklärt Lengger. Die Reparaturen dauern unterschiedlich lange, zwei Monate bis zu einem Jahr in etwa, mein Lengger. Für sein Hobby bleibe er gerne lang in der eigenen Werkstatt. Seine Familie „akzeptiert“ das, wie er schmunzelnd erklärt. Zumindest wisse man immer, wo man ihn findet.

Vizeweltmeister

Ein besonderes Highlight für Lengger war dieses Jahr die Teilnahme an der 24. Oldtimer-Traktor-Weltmeisterschaft am Großglockner. Der 70-Jährige wurde bei der Gleichmäßigkeitswertung zum Vizeweltmeister gekürt. Bei dem Rennen gehe es darum, die ganze Strecke über konstant das gleiche Tempo zu fahren, gemessen wird in zwei Teilen bis zur Millisekunde. „Ich hatte bei den zwei Teilen einen Zeitunterschied von 0,5 Sekunden“, freut sich Lengger.

1 / 3 Gottfried Lengger erreichte bei der WM den zweiten Platz © KLZ / Klara Erregger

Die erste Oldtimer-Traktorgruppe in Trofaiach wurde unter dem Namen „Oldtimerfreunde Stückelschweiger“ im Jahr 2008 gegründet. Nachdem sich mehrere Gruppen bildeten, wurden diese heuer zu „Godys Traktorschmiede“ zusammengefasst. „Früher waren wir eine Seniorenpartie, jetzt gibt es immer mehr Jugend, die sich auch für die Oldtimer interessiert. Der Jüngste in unserer Gruppe ist 25 Jahre alt, der Älteste mittlerweile 80“, so Lengger.