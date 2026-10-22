Amesbauer zu Sozialhilfe: „Gute Ansätze, aber Teufel steckt im Detail“

Der steirische Soziallandesrat Hannes Amesbauer (FPÖ) beklagt, dass die Bundesländer im Vorfeld nicht eingebunden waren.

Verhalten positiv: So fällt die erste Reaktion des steirischen Soziallandesrats Hannes Amesbauer (FPÖ) auf den Entwurf der Bundesregierung für eine bundeseinheitliche Reform der Sozialhilfe aus. Inhaltlich gebe es „durchaus gute Ansätze“, etwa die Verbesserungen für Menschen mit Behinderung, aber für ein abschließendes Urteil sei es noch zu früh, denn: „Der Teufel steckt im Detail.“

Rundum unzufrieden zeigt sich der Landesrat im Gespräch mit der Kleinen Zeitung nach dem Treffen der Sozialreferenten mit Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) über deren Vorgehen im Vorfeld: „Das war nicht in Ordnung“, denn sein Eindruck sei, dass nicht nur er als freiheitlicher Landesrat nicht in die Verhandlungen eingebunden wurde, sondern dies auch für die anderen Länder gelte. Bei dem rund einstündigen Termin sei den Ländern der Entwurf erstmals präsentiert worden; für ein vertiefendes Studium habe schlicht die Zeit gefehlt.

Einheitlicher Richtsatz für Amesbauer „ein Problem“

Kritisch sieht Amesbauer vor allem, dass die Steiermark künftig nicht unter den bundesweit vereinheitlichten Richtsatz bei der Ausgleichszulage gehen können soll. „Das ist für uns ein Problem.“ In der unter Blau-Schwarz verschärften Regelung, die seit Februar in Kraft ist, bezahlte das Land nur 95 Prozent aus.

Die Zahl der Leistungsbezieher ist laut Aussendung des Landes im Vergleich zum vergangenen Jahr signifikant zurückgegangen. 14.057 Personen bezogen demnach im Juli 2026 Sozialunterstützung. Davon waren 1.458 Personen Alleinerziehende und 5.062 Personen unter 18 Jahren. Rund 6.000 Bezieher sind Drittstaatsangehörige und 4.500 Asylberechtigte. Das Verhältnis zwischen Österreichern und Ausländern bei der Sozialunterstützung beträgt 52 zu 48 Prozent.