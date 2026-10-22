Schaunig zu Sozialhilfe: „Noch fehlen Details zu Zahlen und Folgekosten“

Für Kärntens LH-Vize Schaunig ist entscheidend, dass Mittel bei Betroffenen ankommen.

Abwartend: So fällt die erste Reaktion von Kärntens Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ) auf den Entwurf der Dreierkoalition zur Sozialhilfereform aus: Bei der Sozialhilfe müsse die wirksame Unterstützung armutsgefährdeter Familien im Mittelpunkt stehen, sagt das zuständige Mitglied der Landesregierung. Gleichzeitig brauche es eine effiziente Zusammenarbeit zwischen Sozialhilfe und AMS, damit arbeitsfähige Menschen bestmöglich beim Weg zurück in Beschäftigung unterstützt werden. „Für eine Bewertung der aktuellen Reform fehlen noch die notwendigen Zahlen und finanziellen sowie sozialen Folgeabschätzungen. Entscheidend ist, dass öffentliche Mittel möglichst wirksam bei den betroffenen Menschen und insbesondere bei den Kindern ankommen“, so Schaunig.

Bei dem Treffen der Sozialreferenten der Länder war Kärnten nur auf Beamtenebene vertreten. Schaunig, die auch Finanzreferentin ist, war wegen der Landtagssitzung mit der Budgeteinbegleitung in Klagenfurt unabkömmlich.

In Kärnten 3.620 Betroffene

In den ersten drei Quartalen 2026 haben insgesamt 3.620 Personen Sozialhilfe nach dem noch bestehenden Modell bezogen. Rund ein Viertel der Bezieher in Haushalten sind Kinder. Die durchschnittliche Bezugsdauer beträgt 8,1 Monate. Bei einer alleinstehenden Person ohne eigenes Einkommen beträgt die Sozialhilfe 1.230 Euro 12 Mal pro Jahr. Das entspricht 100 Prozent des Netto-Ausgleichszulagen-Richtsatzes. Bezieht die Person ein eigenes Einkommen, reduziert dieses die Sozialhilfe. Erhält sie zusätzlich eine Wohnbeihilfe wird die Sozialhilfe auch entsprechend gekürzt. Für jedes im Haushalt lebende, unterhaltsberechtigte minderjährige Kind gebühren zusätzlich 21 Prozent des Netto-Ausgleichszulagen-Richtsatzes (keine Staffelung).