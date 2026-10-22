VSV eröffnet Business Club mit Platz für 300 Gäste

Mit exklusiven Logen, regionaler Kulinarik und direktem Blick aufs Eis schafft der Villacher Traditionsverein einen neuen Treffpunkt für Sport, Wirtschaft und gesellschaftliches Leben.

Wenn auf dem Eis um jeden Zentimeter gekämpft wird, darf es abseits davon auch etwas ruhiger zugehen. Gute Gespräche, regionale Kulinarik und der Blick auf das Spiel verbinden sich im neuen Business Club des EC iDM Wärmepumpen VSV zu einem besonderen Erlebnis.

Beim Heimspiel gegen Budapest gab es am Mittwoch, 21. Oktober, einen exklusiven Einblick für die Kleine Zeitung hinter die Kulissen der neuen Lounge in der Villacher Stadthalle: „Wir sind sehr stolz, dass wir in unserer 103-jährigen Geschichte jetzt einen Business Club haben, der dem Namen auch absolut gerecht wird“, sagt VSV-Geschäftsführer Oliver Bergauer. Für den Verein sei der Ausbau des Hospitality-Angebots weit mehr als eine Frage des Komforts. Im Profisport sind exklusive Plätze und die Bewirtung von Sponsoren und Geschäftspartnern längst auch eine wichtige Einnahmequelle. Mit dem neuen Club wolle man dafür die Voraussetzungen schaffen.

© Dieter Kulmer Die Räumlichkeiten sollen zukünftig auch anderen Veranstaltungen offen stehen

Direkter Blick aufs Eis

Bis zu 300 Gäste finden in dem großzügigen Bereich Platz. Herzstück sind fünf abgetrennte Logen, die von den buchenden Unternehmen mit ihrem Logo gebrandet werden können. Eingedeckte Tische, ein direkter Blick auf das Spielfeld, eigene Zapfanlagen und Bildschirme mit Live-Übertragung gehören zur Ausstattung. Fenster, die sich im unteren Bereich öffnen lassen, holen zusätzlich die Geräuschkulisse aus der Halle ins Innere. Für Ex-Skispringer Martin Koch ist gerade dieser Blick auf das Eis ein Highlight. Er bezeichnet den neuen Bereich als „absolut würdig“ – von der Loge aus lasse sich das Spiel hervorragend verfolgen.

© Dieter Kulmer „Das Spiel lässt sich von hier aus hervorragend verfolgen“, sagt Ex-Skispringer Martin Koch

Auch der offene Hauptbereich ist auf Geselligkeit und Komfort ausgelegt. Eine große Bar, eine eigene „Spritzer Bar“ und vier Bildschirme sorgen dafür, dass das Geschehen auf dem Eis auch abseits der Sitzplätze präsent bleibt. Eine Terrasse ergänzt das Angebot. Für Kevin Essmann, Geschäftsführer von Create Sports und Ausstatter sowie Sponsor des VSV, ist vor allem die Atmosphäre ein Gewinn: Im Vergleich zum früheren Saal sei es nun deutlich ruhiger, offener und freundlicher. Der Bereich eigne sich damit ideal für Unternehmen, die ihre Partner und Mitarbeiter zum Eishockey einladen möchten. „Du kannst Geschäfte besprechen und dabei gut essen“, sagt Essmann.

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Sieben Caterer aus der Region wechseln sich ab

Kulinarisch setzt der Club auf Regionalität und Abwechslung: Sieben Caterer aus Villach und Umgebung wechseln sich ab. Am Mittwochabend verwöhnte das Team von 748 by Lagana die Gäste mit seinen Speisen. Serviert wird ausschließlich von Schülerinnen und Schülern der Kärntner Tourismusschule (KTS). Michaela Essmann, Senior-Chefin von Create Sports, lobt neben dem Speisenangebot auch den freundlichen Service. Die Gestaltung sei elegant und modern, der VIP-Bereich damit auf ein neues Niveau gehoben worden.

© Dieter Kulmer Serviert wird von Schülerinnen und Schülern der KTS

Auch DJ-Abende sind geplant

Die Organisation und das Eventmanagement liegen bei Schirin Zandi von Zandi Services & More. Gemeinsam mit zwei Hostessen empfängt sie die Gäste und begleitet sie zu ihren reservierten Plätzen. Ergänzend zum Eishockey sind Veranstaltungen mit DJs und saisonale Events geplant. So soll der Business Club auch über das Spiel hinaus ein Treffpunkt werden.

© Dieter Kulmer Schirin Zandi ist für Organisation und Eventmanagement zuständig

Dass das Konzept nicht nur für Sponsoren attraktiv ist, sondern auch für den Verein und die Stadt, betont VSV-Trainerlegende Greg Holst: „Wow! So soll's sein!“ Dies sei der beste Weg für den Verein und für die Stadt, lautet sein Urteil. Auch Martin Mayerhofer, Chef des Autohauses Mayerhofer, sieht einen wichtigen Mehrwert für Geschäftskunden: Gerade für den Austausch mit B2B-Kunden seien die Logen wichtig.

Der Business Club soll damit mehr sein als ein exklusiver Platz zum Eishockeyschauen. Er bietet regionalen Unternehmen eine Bühne, bringt Gastronomiebetriebe mit Gästen zusammen und stärkt die Verbindung zwischen dem VSV und der Wirtschaft vor Ort.

Gemeinderat soll im November in der Lounge tagen

Die neue Business Lounge ist laut der städtischen Abteilung Freizeit und Sport auch für Veranstaltungen abseits des Eishockeys ausgelegt. Bei Vorträgen, kleinen Konzerten oder Sitzungen finden mit Reihenbestuhlung rund 200 Personen Platz. Bereits im November sei dort eine Gemeinderatssitzung vorgesehen. In Kombination mit einer oder beiden Hallen könne die Lounge als zusätzlicher Veranstaltungsbereich genutzt werden, der Terrassenbereich eigne sich ebenfalls für Empfänge.

Auch einzelne Veranstaltungen der Stadt sollen künftig dort stattfinden. Als mögliches Beispiel nennt die Abteilung den Jugendempfang. Grundsätzlich seien die Stadthalle und die dazugehörige Lounge aber als Veranstaltungszentrum für die Bevölkerung und für Events gedacht. Ziel sei es, den gesamten Stadthallenkomplex als modernen Veranstaltungsort in Kärnten zu etablieren.