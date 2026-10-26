Eveline Wild vom „Der Wilde Eder“ aus St. Kathrein am Offenegg ist Jurorin bei der neuen TV-Show „Das große Backen Österreich“. Sendestart ist der 27. Oktober. Wie die 46-Jährige den Dreh erlebt hat und warum sie schon an Weihnachten denkt.

„Lustig und launig“ beschreibt Eveline Wild den Dreh zur neuen TV-Show „Das große Backen Österreich“. Die erste Folge wird am Dienstag, 27. Oktober, um 20.15 Uhr auf Puls 4 und Joyn ausgestrahlt.

Das internationale Erfolgsformat spielt erstmals auch auf rot-weiß-roten (Torten)boden. Die Konditorweltmeisterin bildet mit Philipp Zauner, Geschäftsführer der traditionsreichen Konditorei Zauner in Bad Ischl, das österreichische Jurorenteam.

© Puls 4/Klickermann Joerg Eveline Wild und Philipp Zauner bilden das Jury-Duo der neuen TV-Show „Das große Backen Österreich“

Allerdings stellte die Chocolatière und Patissière, die mit ihrem Mann Stefan Eder das Vier-Stern-Hotel „Der Wilde Eder“ in St. Kathrein am Offenegg führt, an den Sender eine Bedingung: „Ich habe gesagt, ich will keinen Knopf im Ohr und runterbeten, was die Regie vorgibt.“

„Gesamtpaket muss passen“

Worauf sie als Jurorin Wert legt? „Auf das Gesamtpaket. Es muss die Optik passen, aber auch der Geschmack.“ Die Zusammenarbeit mit Jury-Kollegen Philipp Zauner bezeichnet sie als „tiefenentspannt“. „Wir ergänzen uns sehr gut. Einmal ist er der Bad-Cop, einmal ich.“

Die österreichische Show unterscheide sich nicht nur aufgrund der Trophäe von der deutschen Produktion (statt des goldenene Cupcakes wartet auf den Sieger oder die Siegerin ein goldener Gugelhupf). „Der Fokus liegt auf typisch österreichischen Rezepten“, sagt Wild. Details will sie nicht verraten. Nur so viel: „Einmal wird gezopft, dann wieder mit Schokolade gearbeitet.“ Immer mit dabei: Eine ordentliche Portion österreichischer Schmäh. Einen wesentlichen Beitrag dazu leistet Kabarettist „Seifenstein“ Rudi Roubinek, der die Show moderiert. „Er ist urlustig und sehr spontan“, schwärmt Wild.

© Puls 4/Klickermann Joerg Objekt der Begierde: Der goldene Gugelhupf

Nicht nur der Schmäh „läuft“

Doch nicht nur der Schmäh „lief“ beim Dreh, sondern auch so manche Torte. „Die Aufnahmen haben im August in einem großen Zelt stattgefunden, es war extrem heiß.“ Kein Zuckerschlecken also für die acht Kandidatinnen und Kandidaten (mit Liana Genser ist auch eine Oststeirerin mit dabei). Nicht jedes Kuchenstücke hielt der Hitze stand. „Außerdem gab es extrem viele Wespen, wir mussten aufpassen, dass sie uns nicht in den Mund fliegen“, so Wild.

Für die gebürtige Tirolerin ist das Fernsehen kein Neuland. 2012 feierte sie ihr TV-Debüt in der ORF-Sendung „Frisch gekocht“. Bei der Samstagabend-Show „Klein gegen Groß“ zauberte sie Mehlspeisen im großen Stil, 2024 übernahm sie mit Richard Rauch die Sendung „Grundners Kulinarium“.

© Puls 4/Joerg Klickermann Die sechs Sendungen wurden im Sommer in Wien gedreht

Mit den Gedanken bei Weihnachten

Obwohl das Große Backen im Sommer spielt, ist Wild gedanklich schon im Winter. „Der Fokus bei uns im Hotel liegt schon auf dem Weihnachtsgeschäft.“ Apropos Weihnachten: Am 5. November erscheint Wilds viertes Backbuch. Unter dem Titel „Heimat. Weihnacht. Österreich“ präsentiert sie Keksrezepte quer durch alle neun Bundesländer.

© Puls 4/Joerg Klickermann Eveline Wild mit Philipp Zauner und Moderator Rudi Roubinek (r.)

Übrigens: Wer sich an den unterschiedlichen Aufgabenstellungen, die beim Großen Backen Österreich präsentiert werden, selbst probieren will, kann sich bald durch die neuen Online-Back-Tutorials von Eveline Wild klicken. Darin verrät sie süße Geheimnisse, Tipps und Tricks, wie die Torten und Kuchen vom „Großen Backen Österreich“ bestimmt gelingen.