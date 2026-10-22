Trio in Kärnten mit gestohlenem Auto geschnappt

19-Jähriger in Spittal festgenommen. Er soll am Dienstag in Millstatt einen Klein-Lkw gestohlen haben. Zwei weitere Personen im bzw. am Fahrzeug.

Festgenommen wurde in der Nacht auf Donnerstag ein 19-jähriger Mann aus Spittal an der Drau. Die Polizei vermutet, dass er einen Kleinkastenwagen gestohlen hat, den eine Frau am Dienstagabend in Millstatt unversperrt abgestellt hatte. Der Schlüssel hatte sich im Wagen befunden.

Am Donnerstag gegen 2 Uhr sahen Polizeibeamte der PI Spittal das gestohlene Fahrzeug im Zuge des Streifendienstes im Bereich eines Kreisverkehrs. Nach Anhaltung wurde der 19-jährige Lenker einer Kontrolle unterzogen, wobei sich herausstellte, dass er nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung ist und auch keinen Zulassungsschein hatte. Er gab an, das Auto würde einem Kumpel gehören.

Drogen sichergestellt

Der 19-Jährige festgenommen, das Fahrzeug sichergestellt. Im Klein-Lkw befand sich noch eine 27-jährige Bekannte und in der geschlossenen Ladefläche ein 25-jähriger Bekannter, beide aus Spittal. Im Zuge der Kontrolle wurde eine geringe Menge an Suchtmittel sichergestellt. Der 19-Jährige wird bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt sowie bei der BH Spittal angezeigt.