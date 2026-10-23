Frauen-Chef Johannes Zöchling: „Was uns definitiv fehlt, ist die Dichte“

Beim Riesentorlauf in Sölden feiert Johannes Zöchling sein Debüt als Frauen-Cheftrainer. Der Niederösterreicher setzt auf Ruhe – und die Stoppuhr.

Egal, welche ÖSV-Athletin nach dem neuen Cheftrainer gefragt wird, die Antwort lautet nahezu immer gleich: „Er bringt sehr viel Ruhe in das Team und das ist gut.“ Nach etwas turbulenteren Monaten unter Roland Assinger, der sich nach der vergangenen Saison dazu entschied, seinen Vertrag nicht zu verlängern, steht mit Johannes Zöchling ein gänzlich anderer Typ an der Spitze des rot-weiß-roten Frauen-Teams. Der Niederösterreicher beschreibt seinen eigenen Ansatz ähnlich: ruhig, zielstrebig und mit großem Engagement sollen nicht nur Erfolge eingefahren werden. Auch die Etablierung jüngerer Athletinnen ist eine Herausforderung, der sich Zöchling mit seinem Team stellen muss.

Insgesamt 14 Jahre war der 46-Jährige bereits für den ÖSV tätig, machte zuletzt aber bei Norwegens Technik-Frauen Thea Louise Stjernesund zur Olympia-Silbermedaillengewinnerin im Riesentorlauf. Ob die Entscheidung schwergefallen ist, nach diesen Erfolgen in die Heimat zurückzukehren? „Natürlich hat es ein bisserl gedauert und ich habe das natürlich mit meiner Familie besprochen“, erklärt der Niederösterreicher. „Im Vordergrund stand aber die Tatsache, dass diese Aufgabe eine riesige Herausforderung ist und es diesen Job nicht so oft auf der Welt gibt. Man fühlt sich wirklich geehrt, wenn man gefragt wird.“

„Gesunder Konkurrenzkampf“

In den vergangenen Wochen und Monaten hat Zöchling versucht, sich ein breites Bild vom rot-weiß-roten Team zu machen und mit so vielen Athletinnen wie möglich gesprochen. Dabei bekam er auch einen ersten Eindruck, wie es um die ÖSV-Frauen steht. „Wir haben eine solide aufgestellte Mannschaft“, verrät der neue Chef, der selten in Extremen spricht. „Aus jeder Gruppe ist jemand auf das Stockerl gefahren. Was uns aber definitiv fehlt, ist die Dichte. Wir brauchen mehrere Stockerlfahrerinnen in jeder Disziplin.“ Genau das gab Zöchling als Ziel für seine Ära aus, unter ihm sollen die Österreicherinnen „schlagkräftiger“ werden. Im Riesentorlauf herrsche bereits ein „gesunder Konkurrenzkampf“ innerhalb der Mannschaft – oder wie es Gruppentrainer Martin Sprenger beschrieb: „Im vergangenen Jahr haben die Teamkolleginnen nicht aufgepasst, was die Julia Scheib macht. Heuer schauen sie schon viel genauer hin.“

Die erste Chance, sich als schlagkräftige Mannschaft zu präsentieren, haben die Frauen um Riesentorlauf-Weltcupsiegerin Julia Scheib am Samstag beim Auftakt auf dem Rettenbachferner. Bereits mehrmals betonte die Steirerin, dass mit Zöchling an der Spitze wieder mehr Ruhe ins Team gekommen ist – vor allem in Sachen Kommunikation. „Ich versuche, die Sachen offen und transparent auf den Tisch zu legen. Das erwarte ich auch von den Athletinnen. Wenn es Probleme gibt, sollen sie zu uns kommen.“ Aus der Ruhe bringt den neuen Chefcoach dabei so schnell nichts, ist Zöchling doch alles andere als ein Hitzkopf. „Meine Frau sagt immer, dass es gar nicht schlecht wäre, wenn ich zu Hause auch so ruhig wäre wie im Beruf.“