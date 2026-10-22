Er hat Österreich 1976 bei der Biennale in Venedig vertreten und wurde im Jahr 2001 mit dem Großen Kulturpreis des Landes Kärnten ausgezeichnet: Nun ist Reimo Wukounig im Alter von 83 Jahren gestorben.

Anlässlich des 80. Geburtstags von Reimo Wukounig machte Peter Putz einen Film über den Kärntner Künstler. Darin erzählt er von seinen Erfahrungen in den Kärntner Waisenhäusern der 1950er-Jahre, eine Folge des frühen Tods des Vaters und einer daraus resultierenden Krankheit der Mutter. Ab dem achten Lebensjahr war er als „Zögling 33“ in verschiedenen Erziehungsanstalten, zuerst in Harbach-Limmersach bei Klagenfurt, später im Landesjugendheim „Rosental“ in Görtschach bei Ferlach – und wurde so zu einem Missbrauchsopfer von Franz Wurst. Diese Verletzungen, zu denen später noch der Tod seines Sohnes und eine schwere Augenerkrankung kamen, haben das Werk des Kärntner Künstlers stark beeinflusst. Nun ist Reimo Wukounig im Alter von 83 Jahren gestorben.

Teilnahme an der Biennale

Wukounig studierte an der Akademie der bildenden Künste Wien und war von 1974 bis 1979 Assistenzprofessor an der Hochschule für Angewandte Kunst, später unterrichtete er an der Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt. Im Jahr 1976 vertrat er (gemeinsam mit Rudolf Hoflehner, Rudolf Kedl und Wolfgang Walkensteiner) Österreich bei der Biennale in Venedig und erzählte dort in fein ziselierten Arbeiten von seinen traumatischen Kindheitserfahrungen. Die Werke des in Wien lebenden Künstlers waren aber auch in der Wiener Secession, in der Albertina und in Kärnten unter anderem im Museum Moderner Kunst Kärnten, im Künstlerhaus und im Museum Liaunig zu sehen. Zu seinem 80. Geburtstag ehrte ihn die Stadt Klagenfurt mit der Ausstellung „Schwerkraft ohne Gnade“. Schon 2001 war er mit dem Großen Kulturpreis des Landes Kärnten ausgezeichnet worden.

© Rainer Albtraum einer vergewaltigten Kindheit: Reimo Wukounig

Die Kunst von Reimo Wukounig war immer fordernd und kompromisslos, so erinnerte er etwa 2022 im Liaunig Museum mit einer Installation aus Bodenbürsten an seine schwierigen Jahre in einem Kinderheim. In seinem Werk spannte sich der Bogen von frühen ausdrucksstarken Zeichnungen über stelenartig angeordnete Bügelbretter und Bodenbürsten bis hin zu der auf das Oval reduzierten Formensprache, etwa in seinem Röntgenglockenzyklus. Geprägt war seine Arbeit auch immer von einer Nähe zur Literatur, vor allem zur Lyrik: „Der Satz ... das sind für mich ein paar Linien“, sagte der Künstler, für den es immer um die Essenz einer Sache ging: „Ich bin immer für die klare Linie.“