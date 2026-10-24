Veruntreute Anwältin Millionen? „So wurde meine Nichte zum Opfer“

Steirische Erwachsenenvertreterin soll 1,6 Millionen Euro an Klientengeldern abgezweigt haben. Verwandte eines Opfers spricht über ihre Erfahrungen mit der beschuldigten Rechtsanwältin.

„Wenn man Schutzbefohlene aus Gier und Geltungssucht ausnimmt, macht mich das einfach fassungslos. Meine Nichte hat körperliche sowie leichte geistige Einschränkungen, weshalb ihre Angelegenheiten der Anwältin anvertraut worden sind. Meine Verwandte hat in ihrem bisherigen Leben jeden Cent, den sie verdient hat, gespart. Mit weiser Voraussicht, das Geld später im Alter zu benötigen – und jetzt ist alles weg.“ Derart erschüttert zeigt sich eine Kleine-Zeitung-Leserin nach Bekanntwerden jenes Untreuefalls, bei dem eine steirische Anwältin 1,6 Millionen Euro an Klientengeldern in die eigene Tasche gewirtschaftet haben soll.

Das Opfer? Eine Frau in den 50ern, die vom Schicksal ohnehin schon schwer geprüft worden ist. Und dann just von einer Rechtsanwältin betrogen worden sein soll: „Unsere Nichte wuchs bei ihrer Oma auf. Nach deren Tod wollte sie eigenständig bleiben, deshalb war die Lösung mit einer Sachwalterin, die einen neutralen Blick auf die Dinge hat, schon eine gute. Unsere Nichte hat der Anwältin ja so vertraut ... und jetzt sind Zehntausende Euro weg“, erzählt die Frau. Geld, das eigentlich für die Pflege im häuslichen Umfeld weggelegt worden sei. Als sie den finanziellen Verlust erwähnt, setzt sie ein enttäuschtes „Warum nur?“ hinzu – ein „Warum?“, auf das es noch keine Antwort gibt.

Klientengeld auf Kanzleikonto überwiesen

Was die Verwandte maßlos ärgert: „Wenn es stimmt, dass die Anwältin in ihrer Selbstanzeige behauptet, dass ihr die Taten leid tun, ist das ein Hohn. Ein Hohn gegenüber den Opfern. Geschädigt sind ihre Mandanten, das sind die Armen. Viele Opfer werden mit ihrer kleinen Rente jetzt wohl Bittsteller beim Staat.“ Im konkreten Fall war die Beschuldigte über mehrere Jahre hinweg gesetzliche Vertreterin der Nichte. „Natürlich“ habe man der Frau vertraut. Später aber, so der Vorwurf, habe die Juristin etwa den Jahresausgleich der zu Betreuenden auf ihr eigenes Kanzleikonto überwiesen. Auch soll sie es geschafft haben, dass ein Sparbuch aufgelöst worden ist.

Aufgeflogen ist die brisante Causa, als an einem Gericht Unregelmäßigkeiten in der Kontoführung der steirischen Erwachsenenvertreterin aufgefallen sind. Die Rechtsanwaltskammer wurde verständigt, eine Kontrolle war allerdings nicht mehr möglich – die Juristin hat nämlich zuvor ihr Mandat zurückgelegt, ihre Kanzlei ging in Konkurs. Die Anwältin hat zeitgleich mit der Zurücklegung ihres Mandats umgehend Selbstanzeige erstattet. Die Beschuldigte selbst nannte dabei die Summe von 1,6 Millionen Euro, ihre Malversationen sollen schon im Jahr 2017 begonnen haben. Dem Vernehmen nach soll es bereits rund 40 Opfer geben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, die Betroffenen bekamen neue Erwachsenenvertreter.

Übrigens: Ein klärendes Gespräch am Telefon war für unsere Leserin nicht möglich. „Ich habe im Sommer laufend versucht, die Frau zu erreichen. Ich wurde ständig vertröstet, sei es wegen angeblicher Besprechungen oder weil sie im Urlaub weile.“ Der mehrmaligen Bitte in der Kanzlei um Rückruf blieb unbeantwortet.