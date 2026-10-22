Der Zonta Club Feldbach feierte seinen 20. Geburtstag

Mit zahlreichen Gästen feierten die Zonta-Damen den runden Geburtstag ihres Serviceclubs im Feldbacher Zentrum. Für Unterhaltung sorgte wie bei der Charterfeier Betty O.

„Wir helfen, wo Hilfe gebraucht wird, und versuchen, unseren Teil beizutragen, dass die Welt für Frauen und Mädchen besser wird“, fasste Diana Lutterschmied, aktuelle Präsidentin des Zonta Clubs Feldbach, dessen Anliegen zusammen.

Zum 20-jährigen Jubiläum konnte sie zahlreiche Gäste im Feldbacher Zentrum begrüßen, darunter District 14 Governor Ivana Tomljanovic Rudar, Area Director Barbara Raguz und Bürgermeister Josef Ober. Letzterem wurde als Dank für die Unterstützung der Stadtgemeinde eine Urkunde und die goldene Zonta-Nadel überreicht. Für Unterhaltung sorgte, wie schon bei der Charterfeier vor 20 Jahren, Künstlerin Betty O.