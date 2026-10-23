Osttiroler Betriebe sind sich ihrer Qualität bewusst

Die Initiative „Bewusst Tirol“ setzt sich für Regionalität am Teller und heimische Produzenten ein. Unter anderem wurde im Bezirk Lienz ein Sieger gekürt.

Auch heuer ist der Einsatz Tiroler Lebensmittel in der heimischen Gastronomie und Hotellerie weiter auf hohem Niveau: Insgesamt wurden 271 Betriebe ausgezeichnet, 13 davon erstmals. „Bewusst Tirol“ macht damit sichtbar, wie gelebte Regionalität funktioniert – mit heimischen Lebensmitteln und kurzen Wegen von den Produzenten auf den Teller. Besonders deutlich wird die Bedeutung des Projekts beim Blick auf die Mengen: Die teilnehmenden „Bewusst Tirol“ Betriebe bereiteten im Kalenderjahr 2025 insgesamt 13,5 Millionen Mahlzeiten zu. Dafür wurden über acht Millionen Kilogramm Tiroler Lebensmittel bezogen – damit wurden die vorgegebenen 300 Gramm als Durchschnittswert pro Mahlzeit bei weitem übertroffen.



Alois Rainer, Obmann des Fachverbands Gastronomie in der WKÖ und Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der WK Tirol und selbst ein prämierter „Bewusst Tirol“ Betrieb, sieht in den ausgezeichneten Betrieben wichtige Impulsgeber: „Die ‚Bewusst Tirol‘ Betriebe zeigen, dass regionale Lebensmittel im täglichen Küchenbetrieb erfolgreich eingesetzt werden können. Sie schaffen eine Verbindung zwischen heimischen Produzenten und den Gästen und machen authentischen Genuss unmittelbar erlebbar.“

© Agrarmarketing Tirol Reihe vorne: Michael Karl und Thomas Krobath (Gradonna Mountain Resort), Reinhard Webhofer und Barbara Plattner (Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian); Reihe hinten: LH-Stv. Josef Geisler, Tanja Kratzer (Ortnerhof), Slavica Jovicic und Katharina Hradetzky (Hotel Hinteregger), Matthias Pöschl (GF Agrarmarketing Tirol) Bernhard Pichler (TVB Osttirol)

Osttiroler Betriebe überzeugten mit ihrer Qualität

Auch auf Lieferantenseite zeigt sich die breite Basis des Projekts. 2025 wurden insgesamt 561 Direktvermarkter, 32 Metzger, 22 Sennereien, 28 Großhändler sowie neun Obst- und Gemüsehändler als Lieferanten erfasst. Wie vielfältig gelebte Regionalität in der Praxis aussieht, zeigten heuer vier regionale Prämierungsveranstaltungen. In jedem Bezirk wurde ein Bezirkssieger ausgezeichnet.

In Lienz haben folgende Betriebe die Auszeichnung „Bewusst Tirol“ erhalten: Der Gannerhof in Innervillgraten, der Ortnerhof in Prägraten, der Oswalderhof in Obertilliach, das Dolomitenresidenz-Sporthotel Sillian, das Hotel Unterwöger in Obertilliach sowie das Hotel Hinteregger in Matrei. Das Gradonna Mountain Resort Chalets und Hotel in Kals am Großglockner wurde nicht nur ausgzeichnet, sondern darf sich zusätzlich über den Bezirkssieg freuen. „Die Auszeichnung ist eine große Ehre für unser Haus und eine schöne Bestätigung für unseren Einsatz regionaler Produkte. Sie zeigt, wie wichtig die Zusammenarbeit mit heimischen Produzentinnen und Produzenten ist“, freuen sich Hoteldirektor Thomas Krobath und Chefkoch Michael Karl.