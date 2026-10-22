Shamonda-Virus erstmals bei Menschen entdeckt

Das Virus wurde auch schon in Rinderbetrieben in Österreich entdeckt. Aus Frankreich wurde nun erstmals auch eine Infektion eines Menschen bekannt. Der Betroffene verstarb Anfang Oktober.

In Österreich und zahlreichen anderen europäischen Ländern wurde das Shamonda-Virus während der letzten Monate nachgewiesen

Das bisher nur bei Tieren auftretende Shamonda-Virus ist nach Angaben französischer Behörden weltweit erstmals bei einem Menschen nachgewiesen worden. Der betroffene Patient sei Anfang Oktober in Lyon gestorben, teilten am Donnerstag das französische Gesundheits- und Landwirtschaftsministerium in einer gemeinsamen Erklärung mit. Er habe unter starker Immunschwäche gelitten. Für die Bevölkerung bestehe nach derzeitigem Erkenntnisstand „kein Gesundheitsrisiko“.

Das Shamonda-Virus wird durch Stechmücken übertragen. Es kam bisher den Angaben zufolge nur bei Nutztieren vor – seit kurzem auch in Europa. Seit Sommer 2026 auch in Österreich. So wurden laut Ages „Infektionen bereits im gesamten Bundesgebiet nachgewiesen“. In Deutschland wurde das Virus auch bei Pferden sowie Alpakas nachgewiesen.

Infektionsweg aktuell unklar

„Obwohl das Shamonda-Virus bereits seit Jahrzehnten in Afrika und Asien zirkuliert, war bisher kein Fall beim Menschen dokumentiert“, erklärten die beiden Ministerien. „Es handelt sich somit um einen Ausnahmefall bei einem Patienten mit stark geschwächtem Immunsystem.“ Der Patient habe wegen einer schweren Erkrankung in Lyon im Krankenhaus gelegen und sei Anfang Oktober gestorben. Wie er sich angesteckt hat und ob die Infektion mit dem Virus die unmittelbare Todesursache ist, ist aktuell Gegenstand von Untersuchungen.

Laut ECDC, dem Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten, ist das Shamonda-Virus erst vor wenigen Monaten in Europa erstmals nachgewiesen worden, nämlich in den Sommermonaten 2026. Seitdem wurde das Virus, neben Österreich, in mehreren Ländern detektiert: Belgien, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Spanien, Schweiz sowie auf der Kanalinsel Jersey.