Nächtliche Tunnelsperren in den Herbstferien auf der S 6

Mit dem Nationalfeiertag am 26. Oktober und dem Beginn der Herbstferien ist bis zum Allerheiligen-Wochenende mit mehr Verkehr auf Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen zu rechnen. Besonders betroffen sind laut Asfinag die Nord-Süd-Verbindungen sowie die Strecken in Richtung Berge und Thermenregionen.

Bei Fahrten in der Nacht kommt es auch auf der S 6 (Semmering Schnellstraße) zu Behinderungen: Sowohl bei der Tunnelkette Semmering als auch im Tanzenbergtunnel finden zwischen dem 27. und 30. Oktober nächtliche Sperren von 20 bis 5 Uhr statt. Der Verkehr wird dabei einerseits über die Semmering-Begleitstraße (L 118) und andererseits über die Leobener Straße (B 116) durch Bruck und Kapfenberg umgeleitet.