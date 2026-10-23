Neuer Obmann für das Grenzlandheim Bleiburg

Nach mehr als zehn Jahren an der Spitze übergibt Gottfried Stöckl die Obmannschaft des 60 Jahre alten Vereins.

Seit 1966 ist das Grenzlandheim Bleiburg ein wichtiger Veranstaltungsort für das kulturelle Leben der Stadt. Nun hat der ehrenamtlich geführte Verein einen neuen Obmann: Harald Podgornik folgt auf Gottfried Stöckl, der das Amt mehr als zehn Jahre lang innehatte.

Das Grenzlandheim befindet sich im Eigentum des Vereins, während die Stadtgemeinde Bleiburg/Pliberk Grundeigentümerin des Grundstücks ist. Das Gebäude wurde nach Plänen des Architekten Hermann Wetschko in den frühen 1960er-Jahren errichtet. Mitglieder verschiedener Vereine leisteten damals zahlreiche ehrenamtliche Arbeitsstunden. 1966 wurde das Haus eröffnet. Seither finden dort Konzerte, Faschingskabaretts, Bälle, Proben, Vorträge und weitere Veranstaltungen statt. Bis 2002 war auch das Kino Bleiburg im Grenzlandheim untergebracht.

Umfassende Modernisierungen

Unter Stöckls Obmannschaft wurde das Gebäude in den vergangenen Jahren umfassend erneuert. Eine Bausteinaktion, federführend organisiert von Peter Micelli, bildete die finanzielle Grundlage. „Das Dach, die Fenster, der Anschluss an die Fernwärme, die Beleuchtung, die Elektroinstallationen, der Sanitärbereich, die Küche, das Foyer, die Bestuhlung, der Bühnenbereich und die technische Ausstattung wurden in den vergangenen Jahren erneuert“, berichtete Stöckl. Finanziert werden die Maßnahmen durch Mieteinnahmen, Förderungen, Beiträge der Mitgliedsvereine und private Zuwendungen.

Dem Verein gehören acht Mitgliedsvereine an: die Jauntaler Trachtenkapelle, KIB, DGM Loibach, MGV Petzen, der Gemischte Chor Bleiburg, die Freiwillige Feuerwehr Bleiburg, der SVG Bleiburg und die Landsmannschaft Bleiburg.

Neue Pläne

Bei der Jahreshauptversammlung wurde Harald Podgornik zum neuen Obmann gewählt. Seine Stellvertreter sind Peter Micelli und Gottfried Stöckl. Rosemarie Zdravja übernimmt die Funktion der Kassierin, ihre Stellvertreterin ist Erika Gunzer. Schriftführer ist Michael Jernej, unterstützt von Hermann Paulitsch und Gerhard Pikalo.

Podgornik, der auch Obmann der Jauntaler Trachtenkapelle ist, möchte den bisherigen Weg fortsetzen. Geplant sind ein digitales Buchungssystem und eine verstärkte Information über die Eigentumsverhältnisse sowie die ehrenamtliche Arbeit des Vereins. Außerdem soll der Probenraum der Trachtenkapelle im ersten Stock verbessert und erneuert werden.