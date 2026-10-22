Eva Schlegel im Kunsthaus: Trockentraining zum Abheben

Vom Glück der Orientierungslosigkeit: Eva Schlegel lotet unsere Beziehung zu Räumen aus. Im Kunsthaus Graz lädt sie zur raumgreifenden Entdeckungsreise ein.

Es ist ja nicht irgendein Raum, den Eva Schlegel da mit ihrer Kunst besetzt, erobert, teilt, befüllt? Schon in der Frage nach der Nutzung eines Raumes ergeben sich mehr Fragen als Antworten. So viele, dass sich Künstlerin Eva Schlegel in einer Vielzahl von Kunstwerken und seit Jahrzehnten mit der Auslotung von Räumen beschäftigt. Jetzt also das Kunsthaus Graz, das als markanter Raum viel Raum im öffentlichen Raum einnimmt. Das Kunsthaus, ein physisch markanter Ort, ein Orientierungspunkt, aber in der Verwendung ist es auch ein Raum, der eine ihm zugedachte Funktion hat – als Schutzhülle für Kunst. Spätestens jetzt wird offensichtlich, dass man im Labyrinth der Raumtheorie schnell verlorengehen kann.

„Der Raum ist keine neutrale Umgebung, in der wir uns bewegen. Er wird auch durch unsere Körper, unsere Wahrnehmung und nicht zuletzt durch unsere kulturellen Vorstellungen geprägt“, weist Kuratorin Katia Huemer auf einen weiteren Mitspieler hin, den es zwingend mitzudenken gilt – man selbst. Geht es nach Schlegel, ist es unmöglich, nicht mit einem Raum zu kommunizieren, wie sie erzählt: „Man ist auf einer unbewussten Ebene automatisch mit seinem Körper in Kontakt mit dem Raum. Ob man sich wohlfühlt oder nicht, aber es gibt eine Resonanz zum Raum.“

Ein Jahr hatte Eva Schlegel mit ihrem Team Zeit, um sich mit dem Raum Kunsthaus auseinanderzusetzen – eine herausfordernde Aufgabe: „Wir haben schon lange gebraucht.“ Werke aus über 30 Jahren sind in der Schau „Falling up“ („nach oben fallen“) zu sehen – Fotografien, Videoarbeiten, Skulpturen und Installationen. Zentrale Idee ist es jedoch, eine Art (optimistischen) Denkraum entstehen zu lassen: Stell dir vor, du schwebst, ganz ohne Gravitation, ohne Orientierungspunkte, ohne zu wissen, wo unten und oben ist – der Schwebezustand als Ausgangspunkt für einen Perspektivenwechsel in turbulenten Zeiten.

Wie also schweben, wenn man mit beiden Beinen fest am Boden steht? Man lässt sich von der Installation „In between“ geistig abheben – stellt sich vor die beiden ohrenbetäubend lauten Rotoren, die als rotierende Projektionsflächen für die Erinnerungen von Astronauten und Kosmonauten fungieren. Liest hier vom Taumeln, vom Schwanken, von einer Gelöstheit, von einer Leichtigkeit des Körpers – das wäre das optimale Trockentraining für die erste Stufe des Abhebens. Lässt sich gleich danach mit einer geradezu hypnotischen Videoarbeit noch weiter ins All hinausziehen und ist dann bereit für eine weitere Erkundung des Raumes: „Floating Orbit“ (2026), eine Spiegelskulptur, die den Space 01 in immer neuen Fragmenten und Ausschnitten wiedergibt. Eine Art Raumkaleidoskop, von dem man optisch ein Teil ist. „Ich liebe Spiegel, das sind Räume, die nicht betretbar sind. Räume hinter den Räumen“, zeigt sich Eva Schlegel begeistert.

Und dann sind da noch Räume, die wie Projektionsflächen des eigenen Innenlebens funktionieren: Fotos von Architekturmodellen mit hohem Unschärfecharakter – unheimlich oder befreiend reduziert? Kommt wohl auf die Betrachtenden an. Die Installation „Bubbles“ (2026), eine Anhäufung von Wetterballons, zwingt zur Umkehr und zur nochmaligen Durchwanderung vom Space 01. Bubbles, Blasen, die auch auf einen anderen Raum verweisen könnten. Auf einen, der Orientierung, Orientierungslosigkeit, Grenzen, Grenzenlosigkeit und Unendlichkeit in sich vereint – der digitale Raum.



Eva Schlegel. Falling up. Bis 29. März 2027. Kunsthaus Graz. Lendkai 1, 8020 Graz. museum-joanneum.at/kunsthaus-graz

© Kunsthaus Graz/J.J. Kucek Ausstellungsansicht „Eva Schlegel. Falling up“ mit „In between“, 2010

© Kunsthaus Graz/J.J. Kucek „Bubbles“, 2026