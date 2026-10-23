Jetziger Vize möchte in Brückl auf den Chefsessel

Robert Cech ist der Spitzenkandidat der SPÖ Brückl. Leistbares Wohnen, starke Vereine und eine offene Gemeindepolitik sind die Anliegen des jetzigen Vizebürgermeisters.

Robert Cech kandidiert als Spitzenkandidat der SPÖ für das Bürgermeisteramt in Brückl. Der bisherige Vizebürgermeister will seine Erfahrung nutzen, um die Gemeinde weiterzuentwickeln und neue Vorhaben auf den Weg zu bringen.

„Ich kenne die Herausforderungen unserer Gemeinde und bin überzeugt, dass wir mehr bewegen können. Dafür braucht es klare Ziele, den Mut zu Entscheidungen und die Bereitschaft, die Menschen einzubeziehen“, erklärt Cech. Beruflich ist er als Bezirksdirektor der Kärntner Landesversicherung tätig und geprüfter Versicherungsfachmann BÖV. In der Gemeindepolitik stehen für ihn leistbares Wohnen, die Unterstützung der Vereine und die Anliegen aller Generationen im Mittelpunkt.

„Junge Menschen sollen sich in Brückl eine Zukunft aufbauen können. Familien brauchen gute Lebensbedingungen, ältere Menschen eine Gemeinde, die ihre Bedürfnisse ernst nimmt. Und unsere Vereine verdienen Unterstützung, weil sie Menschen zusammenbringen und unseren Ort lebendig halten“, betont der SPÖ-Spitzenkandidat.

Seine Kandidatur verbindet Cech mit einem Anspruch: „Ein anderer Name an der Tür des Bürgermeisterbüros allein bringt Brückl nicht weiter. Entscheidend ist, was ein Bürgermeister für die Gemeinde bewegt. Ich möchte Verantwortung übernehmen, eigene Ideen umsetzen und gemeinsam mit der Bevölkerung die nächsten Schritte setzen.“