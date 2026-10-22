PHP-Attacken: Wie dramatisch ist die Lage wirklich?

Sicherheitslücken bei der Programmiersprache PHP gefährden weltweit Hunderte Millionen Webseiten. Experten erklären, was das für Firmen und Nutzer bedeutet.

„Angreifer müssen nicht mehr monatelang in einem Netzwerk verweilen, um massiven Schaden anzurichten, dank moderner KI-Werkzeuge kann dies innerhalb von Minuten geschehen“, betont Harry Putz, Leiter des „Security Operations Teams“ beim IT-Dienstleister NTS.

Diese technologische Transformation mache Sicherheitslücken wie jene rund um PHP, die seit Mittwoch weltweit für Schlagzeilen sorgen, so aufsehenerregend. „Mithilfe neuer Modelle und Technologien werden Schwachstellen in rasantem Tempo aufgedeckt und vergrößert“, sagt Putz. Dabei sei PHP weder der erste derartige Fall noch wird es der letzte dieser Art gewesen sein. Im Gegenteil: „Wir müssen davon ausgehen, dass das jetzt immer häufiger auftritt.“

Wie berichtet, sorgt eine Sicherheitslücke bei der weit verbreiteten Programmiersprache PHP seit Mittwoch für Aufregung. Eine riesige Zahl an Webseiten im Internet greift auf die Technologie zu, ersten Schätzungen zufolge sind es weltweit rund 500 Millionen Homepages.

© NTS Harry Putz, Leiter des „Security Operations Teams“ beim IT-Dienstleister NTS

Die zwei neu entdeckten Schwachstellen in der populären Programmiersprache lösten wiederum einen Wettlauf zwischen Webseitenbetreibern und Cyberkriminellen aus. Weltweit habe es „Millionen“ Versuche von Hackern gegeben, die Schwachstelle auszunutzen, hieß es vom IT-Unternehmen Cloudflare. Rund um den Erdball wurden am Donnerstag Webseiten vorsorglich vom Netz genommen, erst nach und nach gingen nach einem Sicherheitsupdate wieder viele davon online.

Warum PHP heute so wichtig ist

KI macht auch Markus Seme, Chef des Grazer Cybersecurity-Unternehmens BrightFlare, als großen Beschleuniger in dieser Causa aus. Immerhin habe die PHP Foundation schon 2024 ein Problem erkannt, wie nun eingeräumt wurde. Zugleich wusste man, dass „das Ausnützen der Schwachstelle wahnsinnig kompliziert und für Menschen ein großer Aufwand sei“, erzählt Seme. Man ließ es also schlichtweg liegen – bis die KI kam.

Was die Bedeutung von PHP überhaupt ausmacht, fragen wir Seme. „Vor 15, 20 Jahren avancierte es zur Nummer-Eins-Technologie für Webanwendugen“, erzählt der IT-Fachmann. Seit damals hätten zwar auch viele neue Technologien Einzug gehalten, noch immer aber sollen schätzungsweise 70 Prozent aller Webseiten weltweit in bestimmten Bereichen auf PHP setzen. Betroffen seien aber beispielsweise auch Plattformen für den Datenaustausch.

© Brightflare Markus Seme, Chef des Grazer Cybersecurity-Unternehmens BrightFlare

Wie dramatisch aber ist die Lage nun wirklich? Seme übt sich bewusst in beruhigenden Sätzen. Prinzipiell sehe man bis dato keine größeren Ausfälle, abseits jener Fälle, in denen Webseitenbetreiber sich bewusst entschieden, offline zu gehen. „Uns sind aktuell nur Angriffsversuche, nicht aber erfolgreiche Angriffe bekannt“, sagt Seme. Ein Vorteil sei diesbezüglich, dass sich auch auf Verteidigerseite die Geschwindigkeit massiv erhöht hätte. Früher seien Schwachstellen „über Monate hinweg offen gewesen“, erzählt Seme. Jetzt werde viel schneller reagiert, auch weil die mediale Präsenz von Cyberangriffen deutlich gewachsen sei.

Patchen alleine reicht nicht. — Markus Seme (Brightflare)

Zugleich betont Seme die Notwendigkeit einer professionellen Analyse. „Patchen alleine reicht aber nicht“, sagt er mit Blick auf zur Verfügung gestellte Software-Aktualisierungen. Essenziell sei die zusätzliche Suche nach Spuren von etwaigen Eindringlingen.

Harry Putz verweist darauf, dass in zu vielen Unternehmen nur unzulängliches Wissen darüber vorherrscht, welche Technologien, Softwareversionen und Internet-Facing-Komponenten man selbst im Einsatz hat. „Wer das nicht weiß, steht bei auftretenden Schwachstellen vor einer enormen Hürde. In akuten Krisensituationen, in denen die halbe Welt nach Lösungen sucht, sind viele Unternehmen schlichtweg überfordert“, so Putz. Klar sei, dass Schwachstellen überall entstehen können, „sei es durch unabsichtlich eingebaute Fehler von Programmierern, kompromittierte Bibliotheken oder absichtlich platzierte Hintertüren von Angreifern“.

KI-Technologien haben die Angriffe demokratisiert. — Harry Putz (NTS)

Man müsse also stets davon ausgehen, „dass verwendete Software-Komponenten wie Betriebssysteme oder Firewalls Lücken aufweisen. Umso wichtiger ist es, vorbereitet zu sein und den potenziellen Schaden im Ernstfall einschätzen zu können“. Idealerweise, so Putz, macht „man sich über solche Szenarien und die potenziellen Auswirkungen Gedanken, bevor ein Ernstfall eintritt“. Für ihn steht fest: „Da KI-Technologien Angriffe demokratisiert haben und Angreifer Schwachstellen automatisiert ausnutzen können, müssen Unternehmen lernen, damit umzugehen.“

Putz warnt auch davor, dass es rund um den PHP-Vorfall weitere Betrugsmaschen gibt. So werden derzeit zum Beispiel betrügerische E-Mails verschickt, um – unter dem Vorwand eines Sicherheitsvorfalls – persönliche Daten zu ergaunern. „Phishing-Mails nutzen gezielt Panik, Notlagen und Unsicherheiten von Menschen aus, die in solchen Situationen oft nicht mehr rational handeln“, so Putz.