Handels-KV: Gewerkschaft fordert Gehaltserhöhung von 3,8 Prozent

Auftakt zu schwierigen Kollektivvertragsverhandlungen für mehr als 420.000 Handelsangestellte in Österreich: Die Gewerkschaft fordert um 3,8 Prozent mehr Gehalt. Arbeitgeberseite bewertet Forderung als viel zu hoch.

Am Donnerstagvormittag haben die Kollektivvertragsverhandlungen für rund 420.000 Angestellte und 19.000 Lehrlinge im Handel mit der Forderungsübergabe begonnen. Der KV im Handel umfasst den Einzel-, Groß- und Kfz-Handel – gemessen an der Beschäftigtenzahl ist es der größte KV in Österreich. Die Gewerkschaft GPA hatte schon im Vorfeld klargemacht, dass man diesmal keinen Abschluss unter der rollierenden Inflationsrate von 3,3 Prozent akzeptieren wolle. Das untermauert auch die Forderung, die am Donnerstag übergeben wurde. Die Beschäftigten im Handel verlangen demnach um 3,8 Prozent mehr Gehalt, einen Zuschlag ab der ersten Stunde Mehrarbeit, eine Zulage für das Einspringen und eine verbindliche 5-Tage-Woche. Weiters soll die 6. Urlaubswoche früher erreicht werden können, betonte GPA-Chefverhandlerin Linda Keizer.

Arbeitgeber: „Geht sich schlicht und ergreifend nicht aus“

Für Arbeitgebervertreter Rainer Trefelik sind die geforderten 3,8 Prozent erwartungsgemäß zu hoch, auch bei den Änderungen im Rahmenrecht bremst er. „3,8 Prozent gehen sich schlicht und ergreifend nicht aus“, meinte er am Donnerstagvormittag nach der Forderungsübergabe in der Wirtschaftskammer in Wien. Seit 2023 verliere der Handel kontinuierlich Arbeitsplätze und es gebe leider kein Signal der Erholung. Der Einzelhandel habe eine Umsatzrentabilität, die unter jenen der meisten anderen Branchen liege. Es sei eine „sehr, sehr schwierige Situation“, so der Chefverhandler der Arbeitgeber.

1 / 2 Linda Keizer (GPA) © APA / Helmut Fohringer

Keizer hingegen zeichnete ein anderes Bild, sie verwies auf die leicht positiven Konjunkturprognosen der beiden großen Wirtschaftsforschungsinstitute WIFO und IHS. 2026 soll demnach das Wirtschaftswachstum bei 0,8 bis 0,9 Prozent liegen, 2027 dann bei 1,0 bis 1,3 Prozent. Die Inflation soll heuer 3,3 (WIFO) bzw. 3,1 Prozent (IHS) betragen, 2027 dann 2,6 bzw. 2,8 Prozent.

Der Mindestlohn im Verkauf liegt derzeit bei 2251 Euro brutto pro Monat. Das durchschnittliche Vollzeitgehalt im Handel beträgt 2586 Euro brutto, was 1949 Euro netto entspricht – bei einer Wochenarbeitszeit von 38,5 Stunden. Bei einem 25-Stunden-Job sinkt das Netto-Einstiegsgehalt auf 1.237 Euro. Im Handel ist die Teilzeitquote besonders hoch – mehr als jeder und jede Zweite hat keinen Fulltime-Job. Zwei von drei Beschäftigten sind Frauen, im Einzelhandel fast drei Viertel.

Im Vorjahr haben sich die Sozialpartner in der dritten Verhandlungsrunde überraschend schnell auf einen neuen Handels-Kollektivvertrag geeinigt. Die Angestellten-Mindestgehälter stiegen mit 1. Jänner 2026 um 2,55 Prozent. Die den Verhandlungen zugrunde liegende Jahresinflation lag bei drei Prozent.