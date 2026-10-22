Tragödie in Jesolo: Baum fällt bei Sturm auf Auto, Lenker stirbt

Ein 46-jähriger Soldat aus Italien starb am Donnerstag bei einem Unwetter, nachdem sein Fahrzeug von einem Baum getroffen wurde.

Das Fahrzeug eines 46-jährigen Soldaten wurde in Jesolo von einem umstürzenden Baum getroffen. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät (Symbolfoto)

Zu einem tragischen Unglück kam es Donnerstagfrüh in Jesolo. Wie mehrere italienische Medien berichten, war ein 46-jähriger Soldat aus Cavallino Treporti gegen 6 Uhr früh mit seinem Auto auf dem Weg zur Arbeit, ein Unwetter zog gerade über den italienischen Badeort hinweg.

Auf der Via Roma Destra fiel aufgrund des Sturmes plötzlich ein Baum um und fiel auf das Dach des Autos. Der Lenker verlor daraufhin die Herrschaft über das Fahrzeug und prallte gegen einen weiteren Baum. Für den 46-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, er starb noch an der Unfallstelle. Wie die staatliche italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet, standen neben der Rettung und der Feuerwehr auch die Carabinieri von Jesolo im Einsattz. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.