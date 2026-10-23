Das Aufbegehren der öffentlichen Universitäten ist berechtigt!

Universitätsangehörige machen ihrem Unmut über die geplanten Budgetkürzungen Luft

Hellmut Samonigg kritisiert die geplanten Einsparungen an den Universitäten und den Kurswechsel der Politik.

Ein erforderlicher Beitrag der 22 öffentlichen Universitäten zur Budgetsanierung ist auch universitätsintern unstrittig.

Den öffentlichen Universitäten wurde in den letzten Jahren eine deutliche Steigerung des Budgets gewährt. Die politisch Verantwortlichen hatten letztlich erkannt, dass die internationale Konkurrenzfähigkeit unserer Universitäten elementar mit einer adäquaten budgetären Ausstattung verknüpft ist. Diverse Erfolge im internationalen Ranking belegen den bislang eingeschlagenen Weg.

Bis zuletzt abgegebene Versprechen politisch Verantwortlicher werden gebrochen, höchstrangige Zusagen gekippt.

Im Rahmen der erforderlichen Sanierung des Bundesbudgets erfolgt nun ein absurd anmutender Kurswechsel der Politik: Die budgetäre Ausstattung der 22 öffentlichen Universitäten wird ab 2028 drastisch reduziert. Bis zuletzt abgegebene anderslautende Versprechen politisch Verantwortlicher werden gebrochen, höchstrangige Zusagen gekippt.

So bestand ursprünglich die hochoffizielle politische Zusicherung, dass die – trotz massiver Bedenken der Universitätenkonferenz – neu geschaffene Digital-Universität Linz keinesfalls das Budget der 22 Unis belasten würde. Das genaue Gegenteil tritt nunmehr ein.

Auch der mit dem Ministerium als einmalig vereinbarte Solidarbeitrag der Universitäten in Millionenhöhe zur Finanzierung der Forschungsförderung (FTI-Pakt) wird nunmehr dauerhaft den Unis zusätzlich abverlangt. Weiters sind die klinischen Mehraufwände (Ärztegehälter) neuerdings ebenfalls innerhalb dieses Budgets zu tragen. Die Deckelung des Budgets, unbeschadet jeglicher Inflationsentwicklung, setzt dem Ganzen die Krone auf.

Das inadäquate Ausmaß der den öffentlichen Universitäten abverlangten Einsparungen, gemeinsam mit dem unprofessionellen, unlauteren Vorgehen der politischen Entscheidungsträger, fordert Protestaktionen der Universitätsangehörigen geradezu heraus.

Hellmut Samonigg ist Arzt, Onkologe und ehemaliger Rektor der Med Uni Graz.