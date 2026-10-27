Gleisdorf und Weiz gaben der Wirtschaft eine große Bühne

Rund 300 Gäste diskutierten im Forum Kloster über Künstliche Intelligenz und menschliche Kompetenzen. In Weiz stand die Kraft des Holzes im Fokus.

Vertreter der Stadtgemeinde und Businessregion Gleisdorf mit Vortragenden beim Wirtschaftsforum

Rund 300 Gäste aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft nahmen am vierten Wirtschaftsforum Gleisdorf im Forum Kloster teil. Unter dem Motto „Die Zukunft entscheidet sich jetzt“ standen der technologische Wandel und die Entwicklung der Oststeiermark im Mittelpunkt.

© Fotocredit Stadtmarketing Rund 300 Gäste nahmen am Wirtschaftsforum in Gleisdorf teil

Martin Stettinger von der Technischen Universität Graz sprach über den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) in Unternehmen und Gemeinden. Die Technologie werde Arbeitsabläufe verändern und neue Möglichkeiten eröffnen. Verantwortung und Entscheidungsbefugnis müssten jedoch beim Menschen bleiben.

„Das, was du übst, darin wirst du besser“

Felix Gottwald, Österreichs erfolgreichster Olympiasportler, betonte die Bedeutung kontinuierlichen Lernens. Vertrauen, Zuversicht und Verantwortungsbewusstsein seien wichtige Fähigkeiten für die Zukunft.

© Fotocredit Stadtmarketing Neben interessanten Impulsvorträgen und Diskussionen blieb auch viel Zeit zum Netzwerken

Beim Podiumsgespräch wurden Zusammenarbeit, Innovationsbereitschaft und gemeinsame Verantwortung als zentrale Voraussetzungen für eine starke Oststeiermark hervorgehoben.

Organisiert wurde die Veranstaltung von der Businessregion Gleisdorf mit ihren sieben Mitgliedsgemeinden, dem Stadtmarketing Gleisdorf, der Wirtschaftskammer-Regionalstelle Weiz und der Regionalentwicklung Oststeiermark.

Holz als Hightech-Werkstoff

Vertreter aus Wirtschaft, Politik, Industrie und Forschung trafen sich unlängst auch in Weiz. Nämlich zur Veranstaltung „The Power of Wood – Zukunft. Innovation. Hightech Holz.“ in den Holzwelten von Weitzer Woodsolutions. Gemeinsam wurde über innovative Anwendungen und die Bedeutung von Holz als moderner Hightech-Werkstoff für den Wirtschafts- und Technologiestandort Steiermark diskutiert.

© Wood Vision Lab Vertreter der Weitzer Woodsolutions und Ehrengäste

Zentrale Frage: Wie können aus neuen Ideen marktfähige Lösungen entstehen und welche Rolle spielen Kooperationen für eine nachhaltige und wettbewerbsfähige Wirtschaft. Neben Impulsvorträgen standen auch Werksbesichtigungen auf dem Programm.

© StoryHOF Neben Impulsvorträgen standen auch Werksbesichtigungen auf dem Programm.