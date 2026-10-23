Seit 30 Jahren schnelle Hilfe bei psychischen Krisen in Weiz

1996 eröffnete in Weiz ein kleines Beratungszentrum. 30 Jahre später ist es die zentrale Anlaufstelle für psychische Gesundheit und Kinderschutz im Bezirk.

„Am Anfang waren sechs Personen am Start“, erzählt Evelyn Moser. Sie ist die ehemalige Leiterin des Psychosozialen Dienstes (PSD) in Weiz und war von Stunde eins an dabei. Am Mittwoch kehrte sie für die 30-Jahr-Feier zurück. Heute arbeiten mehr als 50 Fachkräfte am Weizer Standort. Vor zwei Jahren übergab Moser die Leitung an ihren Kollegen Peter Holzer, der seit 2010 in Weiz arbeitet. Gemeinsam mit Geschäftsführer Leo Payr blicken sie auf die vergangenen 30 Jahre zurück.

„Früher gab es hauptsächlich stationäre Angebote“, erzählt Payr. Das Ziel der psychosozialen Dienste war es, ambulante Hilfsangebote zu schaffen und zwar flächendeckend in den Regionen, um die Wege möglichst kurz zu halten. „Wir mussten alles aufbauen“, erinnert sich Moser. „Wir haben mit Hausärzten zusammengearbeitet, haben den Menschen erklärt, was wir da eigentlich machen.“

1 / 9 Am Mittwoch fand die 30-Jahres-Feier in der Franz-Pichler-Straße 24 in Weiz statt. © KLZ / Nicole Stranzl

Das erste Büro befand sich in der ehemaligen Schlachthausgasse, die heutige Florianigasse. Gestartet wurde mit sozialpsychiatrischer Beratung, Familien-, Schuldner- und Arbeitsberatung. Die letzten beiden Themen wurden heute an andere Stellen ausgelagert, dafür wurde das Angebot in andere Richtungen erweitert.

Neben der Erwachsenenberatung gibt es heute das Kinderschutzzentrum und die Familienberatungsstelle, die mobile sozialpsychiatrische Betreuung und die Tagesstruktur für Menschen mit psychischen Erkrankungen. „Ab 2021 ist die sozialpsychiatrische Hilfe für Menschen ab 65 dazugekommen. Hier geht es oft um Themen wie Demenz oder Einsamkeit im Alter“, erklärt Payr.

© KLZ / Nicole Stranzl Peter Holzer, Leitung Psychosozialer Dienst Weiz und Evelyn Moser, ehemalige Leiterin

Das Angebot ist so umfassend, Holzer meint: „Manchmal rufen uns Leute an und fragen, ob sie bei uns überhaupt richtig sind.“ Die Antwort? Das sind sie. „Jeder, der sich bei uns meldet, kommt mit einer Grundorientierung wieder raus.“ Teilweise werden die Betroffenen an andere Stellen weitervermittelt, beispielsweise an die Sucht- oder Frauenberatung. Teilweise kommen Therapien beim Psychosozialen Dienst zu Stande. Manchmal reiche ein Gespräch aus.

Psychosozialer Dienst Weiz Vor 30 Jahren wurde der Psychosoziale Dienst Weiz gegründet und bietet heute Beratung, Behandlung und Betreuung für Menschen mit psychischen und sozialen Problemen und deren Angehörige. Rund 50 Fachkräfte stehen zur Verfügung, darunter (Diplom-)Sozialarbeitende, Klinische Psychologinnen und Psychologen, Gesundheitspsychologinnen und Psychologen, ein Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapeutinnen und -therapeuten und eine Juristin. Zum Angebot zählen unter anderem psychosoziale Beratung, Einzel-, Paar- und Familienberatung, Sozial- und Rechtsberatung, Psychotherapie, fachärztliche Behandlung, Hausbesuche, u.v.m. Die Öffnungszeiten der Beratungsstelle sind von Mo bis Fr von 8 bis 16 Uhr. Ohne Termin kann man von 9 bis 15 Uhr vorbeikommen. Die Psychosoziale Beratungsstelle befindet sich in der Franz-Pichler-Straße 24, 8160 Weiz. Telefon: 03172 42 580 Nähere Infos: www.rettet-das-kind-stmk.at/psychosoziale-beratungsstelle-weiz/

Das Angebot ist kostenlos und richtet sich an Menschen mit psychischen, familiären oder sozialen Problemen. Auch Angehörigen und Bezugspersonen bietet der Psychosoziale Dienst Weiz ein offenes Ohr. „Es sind ähnliche Themen wie zu Beginn“, meint Moser. Etwa Probleme in Beziehungen, mit den Kindern, in der Arbeit oder Menschen melden sich nach Todesfällen. „Die Sensibilität in der Gesellschaft in stärker geworden in Hinblick auf Gewalt“, weiß Moser.

Auch die Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen habe sich verändert. Heute werde offener darüber gesprochen als vor 30 Jahren, wobei es nach wie vor auf die Erkrankung ankommt. „Es ist ein Unterschied, ob jemand an Depressionen, Burnout oder Schizophrenie erkrankt ist“, so Payer.

Beratung ohne Termin

Viele Menschen suchen sich heute selbst Hilfe, erfahren oft durch Mundpropaganda von den Angeboten, die heute weit besser bekannt sind, freut sich Holzer über die positive Entwicklung. Während der Öffnungszeiten der Beratungsstelle kann man ohne Termin vorbeikommen oder anrufen, auch anonym.

„2025 haben wir in der Erwachsenenberatung mehr als 2000 Klientinnen und Klienten beraten“, so Holzer. Zählt man alle Bereiche und auch die telefonischen Beratungen dazu, komme man auf mehr als 7000 Kontakte.

Erstkontakt binnen 14 Tagen

Der Bedarf sei auf jeden Fall da, doch der Sparstift machte auch vor dem Psychosozialen Dienst Weiz keinen Halt. „Im Wesentlichen kann die Leistung erhalten bleiben“, lässt Payr wissen. „Eventuell müssen sich die Abstände zwischen den Beratungsterminen etwas ausdehnen“, sagt Holzer.

Doch der erste Kontakt erfolge stets binnen 14 Tagen. Bei akuten Problemen gibt es zudem immer die Möglichkeit ohne Termine die Beratungsstelle während der Öffnungszeit aufzusuchen. Angebotserweiterungen seien bei der derzeitigen finanziellen Lage jedoch nicht möglich, so Payr. Finanziert wird der psychosoziale Dienst vom Gesundheitsfonds Steiermark.