In nur fünf Minuten wurden in Spittal zahlreiche Leben gerettet

Am Tag der Wiederbelebung organisierte der Sozialhilfeverband Spittal eine Mitmach-Aktion vor dem Schloss Porcia. Viele Passanten bereiteten sich auf den Ernstfall vor.

Der Sozialhilfeverband (SHV) Spittal an der Drau schulte kürzlich, am weltweiten Tag der Wiederbelebung, zahlreiche Passanten im richtigen Verhalten bei einem Herzstillstand. Ein plötzlicher Herz-Kreislauf-Stillstand kann jeden Menschen unerwartet treffen – zu Hause, am Arbeitsplatz oder auf der Straße. Die praxisnahe Mitmach-Aktion direkt vor dem Schloss Porcia lockte viele Interessierte an. Als erster österreichischer Pflegeheimverband mit einem zertifizierten Notfallmanagement des „European Resuscitation Council“ (ERC) stellte der SHV Spittal eigene, ausgebildete Instruktoren bereit. Bürger aller Altersgruppen nutzten in der Spittaler Innenstadt die Möglichkeit für ein fünfminütiges Schnelltraining.

An Übungspuppen demonstrierte das Team des SHV die Herzdruckmassage. Zudem wurde der sichere Umgang mit automatisierten externen Defibrillatoren trainiert. „Bei einem Herzstillstand sinkt die Überlebenschance mit jeder verstrichenen Minute um rund zehn Prozent. Der einzige Fehler, den man machen kann, ist gar nichts zu tun“, betont Andreas Bergmann, Heim- und Pflegedienstleiter vom Haus St. Laurentius und ERC-Kursdirektor des SHV Spittal. Unter den zahlreichen Besuchern befanden sich auch Thomas Schell, SHV-Direktor, sowie die Bürgermeister Arnold Prax (Trebesing) und Claus Faller (Gmünd).