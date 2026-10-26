Großer Andrang bei digitaler Sprechstunde, jetzt gibt es neue Termine

Bereits zwei Mal lud das Logo-Jugendmanagement ins Büro der Kleinen Zeitung in Weiz zur digitalen Sprechstunde. Jetzt gibt es neue Termine.

„Ich habe Probleme mit meiner ID Austria, ich kann mich ohne Zweitgerät nicht anmelden“, erzählt Ilse Possnitz. Die Pucherin war eine von mehreren Interessierten, die zur zweiten Digitalen Sprechstunde im Oktober ins Büro der Kleinen Zeitung kamen, um sich von Viktor Gluttig von der Fachstelle „Logo-Jugendmanagement“ helfen zu lassen.

Die Nachfrage war groß. Auch WhatsApp und das Einstellen des Status sowie das Anlegen von Galerien und Alben sowie Fotobearbeitung wurden mit den Teilnehmenden vor Ort besprochen. In persönlichen, halbstündigen Einzelberatungen werden auf Wunsch unter anderem Fragen zu Themen wie Smartphone, Tablet, Internet, WhatsApp oder ID-Austria beantwortet.

Für die nächsten Wochen gibt es jetzt neue Termine: Die digitale Sprechstunde am 4. November ist bereits ausgebucht. Frei sind noch Termine am 18. November (11 und 11.30 Uhr). Am 2. Dezember gibt es die Möglicheit, Fragen zu stellen, bereits ab 9 Uhr. Anmelden können sich Interessierte telefonisch unter 03172-65 20, per E-Mail unter weiz@kleinezeitung.at oder zu den Öffnungszeiten direkt im Regionalbüro in der Birkfelder Straße 25 in Weiz.