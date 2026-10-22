Mit diesem Team will Gräfling in Feldkirchen die Wahl gewinnen

Christoph Gräfling tritt mit der „Liste Christoph Gräfling – SPÖ Feldkirchen und Unabhängige“ bei der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl an. Auch sein Team ist nun bekannt.

Die Katze ist aus dem Sack, das Kind hat einen Namen: „Liste Christoph Gräfling – SPÖ Feldkirchen und Unabhängige“ heißt das politische Tandem, auf dem der jetzige Stadtrat Christoph Gräfling (Gemeinsam für Feldkirchen) in die nächste Wahl radeln wird.

„Wir haben uns zusammengetan, zwei Parteien – ein Bündnis. Ich bin sehr stolz auf diese spannende Liste und freue mich sehr“, sagt Gräfling. Insgesamt wurden die ersten 15 Kandidaten der jungen Liste präsentiert. Selbstredend sind bekannte Namen oben. Sandra Preiml steht auf Listenplatz 2. Sie leitet die strategische Landesentwicklung im Amt der Kärntner Landesregierung. Ihre Schwerpunkte sind Standortentwicklung und Mobilität, Gleichstellung sowie die Anliegen von Kindern. Stadtrat Herwig Engl (4) setzt sich für eine durchdachte Stadt- und Ortsentwicklung ein und bringt dafür seine langjährige Erfahrung in Bau, Planung und Straßenfragen mit.

Liste Christoph Gräfling – SPÖ Feldkirchen und Unabhängige 1: Christoph Gräfling, 2: Sandra Preiml, 3: Hannes Hecher, 4: Herwig Engl, 5: Roland Gutzinger, 6: Sabine Kinz 7: Rudi Spieß, 8: Alexander Kröll, 9: Andrea Defregger, 10: Andreas Fugger, 11: Clemens Dörfler, 12: Andreas Peterjan, 13: Barbara Engl, 14: John-Marco Subecz, 15: Richard Gaugeler

Von wem hingegen jede Spur fehlt, ist der jetzige Vizebürgermeister Christian Petautschnig (SPÖ). „Es ist eine neue Runde und es hat sich ein neues Team formiert – das ist üblich“, erklärt Gräfling. Mit seinem Team möchte er den Slogan „Gemeinsam sind wir Feldkirchen“ verkörpern. „Wir wollen zeigen, dass unser Team genau so vielseitig ist, wie unsere Stadt. Unsere Kandidaten organisieren Veranstaltungen, unterstützen Menschen in Not oder übernehmen Verantwortung in der Feuerwehr, in Dorfgemeinschaften und in Vereinen. Sie wissen aus eigener Erfahrung, was die Menschen beschäftigt. Diese Nähe zur Bevölkerung ist mir wichtig und soll auch unsere Arbeit im Gemeinderat prägen.“