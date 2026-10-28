Söding-St. Johann: 70 Unternehmer informierten sich über KI

Beim Business-Frühstück, zu dem die WKO und das Netzwerk DIH SÜD geladen hatten, war Künstliche Intelligenz das Hauptthema.

Die Frage, inwiefern KI den Arbeitsalltag erleichtern kann, stand im Mittelpunkt eines Business-Frühstücks der WKO-Regionalstelle Voitsberg und des Kompetenznetzwerks DIH SÜD GmbH im Gemeindeamt Söding-St. Johann. Rund 70 Vertreter von Klein- und Mittelbetrieben folgten der Einladung.

Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Erwin Dirnberger und WKO-Vertreterin Riki Vogl und Regionalstellenleiter Lukas Kalcher stellte die DIH SÜD ihre Unterstützungsangebote für Unternehmen im Bereich Digitalisierung vor.

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Hannes Fassold von Joanneum Research zeigte, wie KI Abläufe im Backoffice effizienter gestalten kann. Mia Bangerl und Alina Kopkow von der TU Graz erklärten, wie gezielte Prompts bessere Ergebnisse mit ChatGPT und anderen Systemen ermöglichen. Michael Freidl vom Idea Lab der Universität Graz gab Einblicke in die Planung von KI-Projekten.

Neben den Vorträgen bot die Veranstaltung Gelegenheit für Fragen und Erfahrungsaustausch. Erkenntnis bei vielen: Auch kleinere Unternehmen können KI nutzen, um Prozesse zu optimieren und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.