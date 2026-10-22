Schmid löst Silberberger als WAC-Trainer ab

Der Tabellenletzte zog die Konsequenzen und stellte Trainer Thomas Silberberger frei. Manfred Schmid übernimmt.

Der WAC hat Cheftrainer Thomas Silberberger durch Manfred Schmid ersetzt. Diese Rochade verkündete der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga am Donnerstag. Silberberger hatte die Wolfsberger seit dem Frühjahr betreut und vor dem Abstieg bewahrt. In der neuen Saison kassierte man zuletzt aber fünf Niederlagen in Serie. Darauf reagierte die Clubspitze um Präsident Dietmar Riegler nun mit dem Trainerwechsel zu Schmid, der bereits von März 2023 bis Sommer 2024 WAC-Trainer war.

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