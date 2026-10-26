Ein junger Lavanttaler hat betrunken auf einer Almhütte gestänkert und dann zwei Mal einem Gast ins Gesicht geschlagen. Polizei wurde gerufen. Nun wurde am Bezirksgericht Wolfsberg verhandelt.

„Sie dürfen nicht so viel saufen, wenn Sie sich dann nicht im Griff haben. Wie kommt jemand dazu, wenn er jausnen geht, dass er zwei verpasst kriegt?“ Bei einer Verhandlung wegen leichter Körperverletzung am Bezirksgericht Wolfsberg wollte Richterin Britta Kollmann-Moritz vom Angeklagten wissen, wie viel er „intus“ hatte: „War’s eine Flasche Jacky oder ein paar große Bier?“ Der 20-jährige Lavanttaler antwortete kleinlaut: „Zwei große Bier und etliche Schnäpse. Ich kann mich an fast nichts mehr erinnern, auch nicht an die zwei Faustschläge.“

„Sichtlich betrunken“

Was passiert ist? Ein Pärchen aus Obdach war mit Freunden auf einer Almhütte in St. Peter jausnen und wurde dort vom Angeklagten angestänkert und beschimpft: „Wir waren mit Freunden dort und ich bin aufgestanden, um eine zu rauchen. Daraufhin kam er sichtlich betrunken zu mir und sagte, ich soll ihm eine auflegen, was ich natürlich nicht gemacht hab‘. Daraufhin hat er mir mit der Faust ins Gesicht geschlagen“, erzählt der Betroffene im Zeugenstand. Gekannt hat er den Angeklagten nicht.

Der betrunkene Lavanttaler sei daraufhin hingefallen. „Ich habe ihn dann versucht niederzuhalten und zu beruhigen. Ich bin dann wieder zu meinen Leuten gegangen und wollte etwas trinken, als meine Freundin aufschreit: Pass auf! Als ich mich umgedreht habe, hab‘ ich den zweiten Schlag auf die selbe Stelle bekommen“, fährt das Opfer fort: „Dann wurde es mir zu blöd und ich hab‘ die Polizei gerufen. Eine dreiviertel Stunde später war sie da.“

Ich kann mich an fast nichts mehr erinnern, auch nicht an die zwei Faustschläge. — Angeklagter

Im Krankenhaus wurde beim Betroffenen ein Schädel-CT zur Abklärung gemacht: „Ich war im Bereich des Jochbeins leicht geschwollen. Gefunden wurde nichts, ich hab‘ aber noch heute ab und zu Kopfweh. Nach dem Vorfall war ich drei Tage im Krankenstand.“ Nach der Zeugenaussage entschuldigte sich der Beschuldigte bei seinem Opfer: „Tut mir leid“, sagte er zwei Mal. „Passt schon. Schau, dass du dich besserst“, antwortete der Obdacher, als er ihm die Hand schüttelte.

Der Angeklagte war an diesem Tag übrigens nicht zum ersten Mal vor Gericht. „Es gab schon einmal einen Vorfall, der mit einer Diversion geendet hat“, las die Richterin im Akt nach. Von damals hat er heute noch Schulden. Und jetzt kommen 600 Euro Geldbuße dazu. Das war das Urteil von Kollmann-Moritz für vorsätzliche Körperverletzung – zahlbar in fünf Raten. „Das zu zahlen wird schwierig werden, du bist jetzt bald beim Bundesheer“, warf seine Mutter von den Zuhörerplätzen ein, die ihren Sohn mit in den Verhandlungssaal begleitet hat.

Kein Verhandeln

Handeln ließ die Richterin nicht mit sich: „Der Tagsatz mit 5 Euro ist eh schon niedrig. Nach fünf Jahren ab Tilgung der Strafe ist die Vorstrafe weg“, erklärte die Bezirksrichterin, die erklärte, dass es eine Auskunftssperre gibt. Das heißt? „Gericht, Polizei und Staatsanwaltschaft sehen die Vorstrafe, aber im Leumundszeugnis für Arbeitgeber ist sie nicht ersichtlich. Das geht das nächste Mal aber nicht mehr“, mahnte Kollmann-Moritz.