Neu gegründeter Theaterverein feiert in Lienz Premiere

Die erste Produktion des Theatervereins „kostPAAR“ wird an vier Terminen im November in Lienz und Kötschach-Mauthen präsentiert. Es gibt noch Karten.

Zwei Schauspielerinnen, die schon vor elf Jahren gemeinsam auf der Bühne standen und einen gemeinsamen Traum verfolgten: Stephanie Zanon und Kollegin Astrid Hochenwarter gründeten einen gemeinsamen Theaterverein. Mit „kostPAAR“ wollten sie einen eigenen Rahmen schaffen, um gemeinsam weitere Projekte umsetzen zu können. Der Name bezieht sich, laut den Initiatorinnen, auf „K wie Kärnten, OST wie Osttirol und PAAR weil wir zu zweit sind“. Ihr Ziel? „Wir möchten in Osttirol und Oberkärnten Theater machen, das sich auch ernsten Stoffen zuwendet, als bewusste Ergänzung zu den vielen heiteren Bühnen der Region“, sagt Zanon.

Gesagt getan: Die erste Produktion der beiden Frauen ist „Gute Nacht, Mutter“ nach Marsha Norman, ein mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnetes Stück über eine Mutter und ihre Tochter. Das Kammerspiel wird bis heute weltweit aufgeführt.

Mutter und Tochter widmen sich einem schwierigen Thema

Der Inhalt, den Zanon und Hochenwarter auf die Bühne bringen, ist ernst und wichtig: An einem gewöhnlichen Abend sagt Anna ihrer Mutter, dass sie sich das Leben nehmen wird. Sie meint es ernst, hat sich lange auf diesen Moment vorbereitet. Auf diese Enthüllung folgt ein Gespräch, das die beiden so zuvor nie führen konnten – zärtlich, zornig und ehrlich. Mit diesem Stück wird sich „kostPAAR“ erstmals dem Publikum präsentieren. Hochenwarter, Obfrau des neuen Vereins, spielt die Mutter. Sie bringt langjährige Erfahrungen als Darstellerin und Regisseurin mit. Zanon übernimmt als ausgebildete Theaterpädagogin die Rolle von Tochter Anna.

Am 13. und 14. November spielen sie im Hotel „harry‘s home“ in Lienz. Am 20. und 21. November folgen Vorstellungen in „Zur Säge“ in Kötschach-Mauthen. Interessierte sollten schnell sein: Für den Premierenabend sind nur noch wenige Karten verfügbar.