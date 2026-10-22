Klagenfurt investiert Millionen in Straßenbeleuchtung

In Klagenfurt werden flächendeckend alte Leuchtmittel auf energieeffiziente LED-Lampen getauscht. Das Stadtbudget soll dadurch jährlich mit bis zu 600.000 Euro entlastet werden.

Mehr Energieeffizienz und Sicherheit – in der Vorwoche ist der Startschuss für die flächendeckende Umrüstung von alter, quecksilberhaltiger Straßenbeleuchtung auf moderne, umweltfreundliche LED-Leuchtkörper in den ersten Straßenzügen Klagenfurts gefallen. Bis 2028 tauschen die Stadtwerke im Auftrag der Stadt insgesamt etwa 9500 Leuchten aus, über fünf Millionen Euro werden investiert.

„Mit dem Startschuss zur umfassenden Umrüstung der öffentlichen Beleuchtung auf moderne LED-Technologie investieren wir gezielt in die Zukunft unserer Stadt. Wir senken den Energieverbrauch, reduzieren die laufenden Kosten und erhöhen gleichzeitig die Sicherheit im öffentlichen Raum“, erklärt dazu Bürgermeister Christian Scheider (FSP).

Reagieren auf Bewegung

Von den Randbezirken beginnend arbeiten sich die Energie Klagenfurt-Mitarbeiter sukzessive bis zur Innenstadt vor. Die neuen LED-Lampen haben es im wahrsten Sinne des Wortes in sich: Durch moderne Technik können nämlich zwei Drittel an Energieersparnis erzielt werden. In den umgerüsteten Straßenlaternen sind Sensoren integriert, die auf Bewegung reagieren und das Licht automatisch dimmen oder aufhellen. Zudem kommunizieren die LED-Lampen miteinander. Kommt also ein Fußgänger zur ersten Straßenlaterne, schalten auch die nachfolgenden auf höhere Lichtstufen. „Durch die höhere Helligkeit verbessert sich die Sicherheit. Vor allem für Frauen steigert sich in den Abend- und Nachtstunden das Sicherheitsgefühl in Klagenfurt“, betont Straßenbau- und Verkehrsreferentin Stadträtin Sandra Wassermann (FPÖ).

Für die Beleuchtungsoffensive konnte die Stadt eine Bundesförderung lukrieren. Im Rahmen einer KPC-Förderung fließen 375.270 Euro. Die KPC (Kommunalkredit Public Consulting) ist die zentrale Förderstelle für Umwelt und Energieprojekte in Österreich und unterstützt Unternehmen, Gemeinden und Private bei nachhaltigen Investitionen. LED-Beleuchtungen sind nicht nur energiesparender, sondern haben auch eine deutlich längere Lebensdauer. Aus der Umrüstung auf LED erhofft sich die Stadt insgesamt eine jährliche Budgetentlastung von 300.000 bis 600.000 Euro.