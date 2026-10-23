Drei Tage Angstschweiß: Das Horrormaticum öffnet seine Tore

Drei Horrorhäuser, mehr als 60 Erschrecker und Live-Shows: Vom 29. bis zum 31. Oktober verwandelt sich Heiligenkreuz am Waasen in eine Welt des Schreckens.

Spinnweben hängen von der Decke, Blut klebt an den Wänden. Irgendwo kichert jemand leise. Zwischen den Maiskörnern eines alten Popcornautomaten liegt ein abgetrennter Kopf. Doch der eigentliche Schrecken lauert nur wenige Schritte entfernt: Regungslos wartet Pennywise in der Dunkelheit auf den richtigen Moment, um sein ahnungsloses Opfer anzugreifen.

Halloween hat in den USA längst Tradition – und sorgt nun auch in der Südsteiermark für Gänsehaut. Von 29. bis 31. Oktober lädt Veranstalter Oliver Krainz nach Heiligenkreuz am Waasen in sein „Horrormaticum“. Nach vier Jahren Erfahrung mit dem Horrorhaus in Leibnitz wagt er am neuen Standort ein größeres Konzept: Drei Horrorhäuser, mehr als 60 Erschrecker und ein eigenes Kindergruselhaus sollen den Besuchern das Fürchten lehren.

„Das ist bisher unser größtes Projekt – aber wir wollen jedes Jahr etwas Neues bieten“, sagt Krainz. Eines dieser neuen Erlebnisse trägt den Namen „Smile or Die 3D“. Mit einer 3D-Brille tauchen die Besucher in die Welt der Horrorclowns ein. Neonfarben leuchten grell im Schwarzlicht, Luftschlangen hängen von der Decke – und dazwischen wartet der Terrifier. Wer glaubt, sich in der bunten Kulisse sicher fühlen zu können, täuscht sich.

Inspiration aus Amerika

Bei der Gestaltung bringt der bekennende Horrorfan Günther Pernthaler seine Erfahrung ein. „Ich war bereits dreizehn Mal in Amerika in einem Halloweenpark“, erzählt er. Die Inspiration findet sich etwa im „Faceless“-Zelt wieder, wo die Besucher eine Welt voller gesichtsloser Masken erwartet. Aber Achtung – die Erschrecker bleiben nicht nur in ihren eigenen vier Wänden, sondern tummeln sich auch am Gelände.

1 / 3 Zwischen unzähligen gesichtlosen Masken warten die dunklen Gestalten © KLZ / Sarah Romauch

Besonders stolz ist man auf die „Isolation“: Das dritte Horrorhaus führt in eine alte Psychiatrie, dessen Patienten seit 60 Jahren kein Tageslicht sahen. Die Besuchergruppen müssen sich ihren Weg durch Operationssäle und Krankenzimmer bahnen – ausgestattet lediglich mit einer Taschenlampe. In der Finsternis warten die ehemaligen Patienten, ihr Irrsinn ist über die Jahre definitiv nicht abgeklungen.

Grusel auch für die Kleinsten

Im eigenen Kindergruselhaus wartet der Schrecken in einer kindgerechten, entschärften Variante. Samara Morgan aus „The Ring“, ein unheimliches Labor mit abgetrennten Fingern und rätselhaften Substanzen sowie ein gruseliges Weihnachtsfest mit dem Grinch sorgen auch bei jungen Horrofans für Gänsehaut. „Wir haben dort auch Erschrecker stationiert – Kinder, die aber nicht erschreckt werden wollen, bekommen extra ein Leuchtband“, erklärt Krainz.

1 / 2 Samara Morgan aus „The Ring“ wartet auf die Kinder © KLZ / Sarah Romauch

Musik, Tanz und Feuerspektakel

Abseits der Spukhütten wird den Besuchern Unterhaltung auf der Live-Bühne geboten. Gruseltänzerinnen, Feuerspucker und Musik von einem DJ laden dazu ein, auch nach dem erschreckenden Erlebnis in den Häusern noch zu verweilen und gemeinsam Halloween zu feiern. Außerdem lässt sich ein echter Leichenwagen bestaunen, den ein Bestatter zur Verfügung gestellt hat.

Die Kulissen sind in mühevoller Handarbeit entstanden. Oliver Krainz hofft neben zahlreichen Besuchern auf besonders laute Schreie. „Das ist für uns das größte Lob – wenn wir sehen, dass die Erfahrung wirklich der pure Horror war“, schmunzelt er.

Video: Tour durch die Horrorhäuser