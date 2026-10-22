Zwei Feuerwehren löschten entstehenden Waldbrand in Tieschen

Zwölf Feuerwehrleute konnten Feuer in einem Waldstück neben der L 235 in Tieschen rasch löschen und damit Schlimmeres verhindern.

Die Freiwilligen Feuerwehren Tieschen und Pichla bei Radkersburg wurden am Mittwoch um 11.55 Uhr mit dem Alarmstichwort „Waldbrand neben der Landesstraße“ im Ortsteil Pichla bei Radkersburg (Gemeinde Tieschen) alarmiert.

Bei ihrem Eintreffen stellten die insgesamt zwölf Einsatzkräfte, die mit drei Fahrzeugen angerückt waren, fest, dass es sich um eine Rauchentwicklung im Wald handelte. Die Brandstelle konnte mittels HD-Rohr der Feuerwehr Tieschen rasch abgelöscht und gekühlt werden. Damit konnte Schlimmeres wie ein Waldbrand verhindert werden.

1 / 3 Rauchentwicklung an der Einsatzstelle im Wald in Pichla bei Radkersburg © Feuerwehr Tieschen/Lena Sailer

Nach Abschluss der Maßnahmen konnten die Feuerwehrleute um 12.45 Uhr wieder ins Rüsthaus einrücken. Am Einsatzort war auch die Polizei.