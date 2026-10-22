Mürztaler Unternehmen liefert Komponenten für neuen Airbus-Hubschrauber

Hilitech darf sich in Kindberg über einen neuen Auftrag freuen. Man arbeitet beim Interieur des neuen „Airbus Corporate Helicopters ACH140“ mit.

Das Kindberger Unternehmen Hilitech, ein Joint Venture von F/List und der Hintsteiner Gruppe, bringt seine Kompetenz in der Entwicklung und Fertigung hochwertiger Composite-Komponenten, also Verbundwerkstoffen, in das Interieur des neuen „Airbus Corporate Helicopters ACH140“ ein.

F/List entwickelte und fertigte in enger Zusammenarbeit mit Airbus eine maßgeschneiderte Kabinenkonsole für das neue „ACH Line“-Interieur, das auf der „Verticon 2026“, der weltweit größten Fachmesse für Hubschrauber und senkrecht startende Luftfahrzeuge, vorgestellt wurde. „Hilitech steuerte dazu Composite-Dekorelemente bei und ergänzt damit die Interieurkompetenz der F/List Gruppe um spezialisierte Leichtbau- und Composite-Technologien“, informiert man seitens des Unternehmens.

Präzise gefertigte Leichtbaukomponenten

Während F/List die Entwicklung und Umsetzung der Konsole im Rahmen des mit Airbus abgestimmten Innenraumkonzepts verantwortete, brachte Hilitech seine Expertise in der Verarbeitung von Verbundwerkstoffen ein: „Für die sichtbaren Carbonflächen wurde Carbura aus der URA-Serie eingesetzt. Die matte Oberfläche mit einer Faserausrichtung von 45 Grad greift die neue Designsprache der ACH Line auf, die durch gestreckte Linien und ergonomische Gestaltung geprägt ist.“

© F/List Es handelt sich um Konsolen wie diese, die im neuen Airbus-Hubschrauber verbaut werden

Für die Serienfertigung sei eine Monocoque-Bauweise mittels Autoklav-Technologie vorgesehen. Diese ermögliche hohe strukturelle Stabilität bei geringem Gewicht und trägt damit den besonderen Anforderungen an Helikopterinterieurs Rechnung.

© Hilitech Manfred Nagl, CEO von Hilitech

„Das Projekt zeigt, wie sich die Interieurkompetenz von F/List und die spezialisierte Composite-Fertigung von Hilitech ergänzen. Im Rahmen der Zusammenarbeit von F/List mit Airbus trägt Hilitech dazu bei, hochwertige Oberflächen und präzise gefertigte Leichtbaukomponenten in einer maßgeschneiderten Kabinenlösung für die private und geschäftliche Luftfahrt zusammenzuführen“, freut sich Manfred Nagl, CEO von Hilitech.