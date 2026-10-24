Apropos Zeitumstellung: Außergewöhnliche Uhren, die Geschichte schrieben

Manche Uhren trotzen den Tiefen der Meere, andere greifen nach den Sternen: Fünf Meisterwerke, die der Zeit ihren Stempel aufgedrückt haben.

Die Uhr, die nur von Luft und Liebe lebt:

Der Londoner Uhrmacher James Cox und sein Geschäftspartner, der Konstrukteur und Erfinder Jean-Joseph Merlin, erschufen in der Mitte des 18. Jahrhunderts ein echtes technisches Wunderwerk. So sahen es zumindest viele Zeitgenossen. Die sogenannte Coxsche Uhr musste nämlich nicht mehr mit der Hand aufgezogen werden, vielmehr zog sie sich ohne menschliches Zutun wie von Geisterhand ganz von selbst auf. Ein echtes Perpetuum mobile war sie allerdings nicht, denn dem standen ja zumindest die Hauptsätze der Thermodynamik im Wege. Dennoch war der Aufzug geradezu spektakulär, denn die natürlichen Schwankungen des atmosphärischen Luftdrucks reichten aus, um die Uhr in Gang zu halten. Stieg oder fiel der Luftdruck, so bewegte sich im Inneren der etwa zweieinhalb Meter großen Uhr Quecksilber wie in einem riesigen Barometer auf beziehungsweise ab und betätigte dabei ein mechanisches Aufzugssystem, das wiederum die Uhr in Bewegung hielt. Seit Ende der 1920er Jahre fertigt die Schweizer Uhrenmanufaktur Jaeger-LeCoultre Tischuhren, die nach einem ähnlichen Prinzip funktionieren und sich über minimale Temperaturschwankungen selbst aufziehen.

© Gemeinfrei Coxsche Uhr im Victoria and Albert Museum

Die Uhr, die auf dem Mond war:

Die US-Raumfahrtagentur NASA war in den 1960er Jahren auf der Suche nach einer Uhr, die sie den Astronauten mit auf den Weg zum Mond geben konnte, und unterzog verschiedene Modelle unterschiedlicher Hersteller ausgiebigen Härtetests. Die Uhr musste stoß- und vibrationsfest sein, wasserdicht und antimagnetisch, zudem durfte sie auch bei extremen Temperaturen nicht versagen. Das Glas konnte zwar aus Kunstglas sein, sprich Kunststoff, durfte aber im Falle einer Beschädigung nicht splittern. Zudem sollte die Uhr natürlich genau gehen und eine Start-Stopp-Möglichkeit beinhalten, um Zeitabläufe stoppen zu können. Wichtig war außerdem, dass sich das Zifferblatt unter extremen Lichtbedingungen gut ablesen ließ und die Uhr im Notfall auch manuell aufzuziehen war. Den Zuschlag erhielt schließlich der Hersteller Omega für seine Speedmaster Professional. Die NASA attestierte der Uhr, dass sie für alle bemannten Raummissionen geeignet sei. Buzz Aldrin trug sie am 21. Juli des Jahres 1969 im Rahmen der „Apollo-11“-Mission, als er die Mondoberfläche betrat. Die Omega Speedmaster Professional wurde daraufhin auch bei weiteren NASA-Missionen eingesetzt. Als „Apollo 13“ im April des Jahres 1970 in ernsthafte Schwierigkeiten geriet und praktisch alle strombetriebenen Systeme abgeschaltet wurden, nahmen die Astronauten mit Hilfe der rein mechanischen Uhr die Kurskorrektur vor, die ihnen schließlich das Leben rettete.

© IMAGO/Eibner-Pressefoto Eine Omega Speedmaster Professional Moonwatch, weltweit bekannt als die „Moonwatch“, da sie von Apollo-Astronauten auf Mondmissionen getragen wurde

Die Uhren, die auf dem Grund des Marianengrabens waren:

Der Schweizer Ozeanograph Jacques Piccard und der US-Amerikaner Don Walsh tauchten am 23. Januar 1960 als erste Menschen überhaupt zur tiefsten Stelle der Weltmeere ab, auf den Grund des Marianengrabens, ganze 10.916 Meter tief unter der Meeresoberfläche. An der Außenhaut ihres Bathyscaph genannten Tauchbootes „Trieste“ befand sich die experimentelle Armbanduhr Deep Sea Special von Rolex. Dort musste sie dem enormen Wasserdruck von mehr als einer Tonne pro Quadratzentimeter standhalten, was sie dank ihres extrem gewölbten kuppelförmigen Kunstglases auch erfolgreich tat. Als der US-Regisseur James Cameron am 26. März des Jahres 2012 ebenfalls bis auf den Grund des Marianengrabens abtauchte, befand sich an seinem Tauchboot „Deepsea Challenger“ wieder eine experimentelle Rolex, die Deepsea Challenge, die aus Titan gefertigt war. Um dem extremen Wasserdruck standhalten zu können, verfügte sie über ein dickes Saphirglas. Zudem entwickelte Rolex mit dem Ringlock-System eine spezielle Gehäusestruktur für die Deepsea Challenge, die dem enormen Druck gewachsen war. Auch Omega schickte 2019 gleich drei Experimentaluhren des Typs Seamaster Planet Ocean Ultra Deep Professional in den tiefsten Meeresgraben des Planeten. Sie waren unter anderem an einem Roboterarm des Tauchbootes von Victor Vescovo befestigt, als dieses im Frühjahr 2019 eine Wassertiefe von 10.935 Metern erreichte.

© IMAGO/Dustin Shum Eine Rolex Oyster Deep Sea Special No.1

Die genaueste Uhr der Welt:

Eine alte mechanische Standuhr kann durchaus einige Minuten am Tag daneben liegen. Gute mechanische Armbanduhren irren sich in der gleichen Zeit vielleicht um ein paar Sekunden, während Quarzuhren oft nur ein paar Sekunden in einem ganzen Monat falsch gehen, wenn überhaupt. Noch besser können es die Atomuhren. Die Cäsiumfontäne CSF2 der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig (PTB), die zu den genauesten Uhren der Welt zählt, weicht von einer idealen Uhr laut PTB höchstens etwa 6 Milliardstel Sekunden ab, pro Jahr wohlgemerkt. Doch in unserer hochtechnisierten Welt scheint das immer noch nicht auszureichen und so tüfteln Forschende auf dem ganzen Planeten an einer neuen Art von Uhren, den sogenannten Optischen Uhren, die mit Laserstrahlen abgefragt werden und nicht mehr wie bisherige Atomuhren mit Mikrowellen. An der Universität Singapur (NUS) steht aktuell die genaueste ihrer Art. In ihr gibt ein einzelnes Lutetium-Ion die Zeit an und zwar so genau, dass die Uhr maximal eine Sekunde von einer idealen Uhr abweicht, allerdings erst nach rund 55 Milliarden Jahren. Zur Erinnerung: Unser Universum ist noch nicht einmal 14 Milliarden Jahre alt.

© HENNING SCHEFFEN PHOTOGRAPHY via www.imago-images.de Die Cäsiumfontäne CSF2 der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig (PTB)

Die komplizierteste aller Uhren:

Die Uhrenmanufaktur Vacheron Constantin baute für den Milliardär William R. Berkley die komplizierteste Uhr der Welt, die 2024 offiziell vorgestellt wurde. Die Berkley Grand Complication weist insgesamt 63 sogenannte Komplikationen auf, an deren Entwicklung drei Uhrmacher ganze elf Jahre lang getüftelt haben. Die außergewöhnliche Taschenuhr wird mit der Hand aufgezogen und ist mit dem beachtlichen Durchmesser von 98 Millimetern und mehr als 5 Zentimetern Höhe ganz schön groß, sowie mit fast einem Kilogramm Gewicht auch ziemlich schwer. Um alle Funktionen darstellen zu können, verfügt die Uhr über zwei Zifferblätter. Insgesamt gibt es 31 Zeiger, von denen sich 19 vorne und 12 hinten auf der Uhr befinden. Neben den Zeigern für die Stunden, Minuten und Sekunden gibt es noch weitere für die Anzeige des Wochentags sowie der Gangreserve. Ein Sichtfenster informiert zudem über die zweite Zeitzone. Selbstverständlich kann die Zeit mit der Uhr auch gestoppt werden und zwar mittels eines aufwändigen Schleppzeiger-Chronographen. Der ewige gregorianische Kalender ist auf dem rückseitigen Zifferblatt zu sehen und zeigt unter anderem den Schaltjahreszyklus an. Besonders aufwendig ist der chinesische Kalender, dem sich das vordere Zifferblatt widmet. Das Tier des jeweiligen chinesischen Sternzeichens erscheint als Silhouette in einem Fenster unterhalb der Mondphase, die die Uhr ebenfalls ausweist. Ferner gibt es eine Himmelskarte mit den Sternzeichen, die innerhalb eines Sternenjahres vollständig rotiert. Ein weiteres Wunderwerk der Technik stellt der dreiachsige Tourbillon dar, der schwerkraftbedingte Gangabweichungen ausgleicht. Zudem sind einige akustische Highlights eingebaut. So gibt es ein großes Schlagwerk mit Westminster-Glockenspiel. Fünf Gongs und Schlaghämmer lassen die Melodie des Big Ben ertönen. Ein Wecker ist ebenfalls vorhanden sowie vieles andere mehr. Man ahnt es irgendwie schon: Ganz billig ist der Spaß wohl nicht, auch wenn sich Vacheron Constantin über den Preis des Einzelstücks ausschweigt. Experten gehen aber von einem zweistelligen Millionenbetrag aus.