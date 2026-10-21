Goethe-Wohnhaus in Weimar schließt für mehrere Jahre

Kosten von rund 30 Millionen Euro für Sanierung veranschlagt - Literaturstätte lockt jährlich rund 125.000 Besucher an.

Das Goethe-Wohnhaus in Weimar – Besuchermagnet und wichtige Literaturstätte in der Klassikerstadt – schließt Ende des Monats für eine mehrjährige Sanierung. Danach beginnt laut der Klassik Stiftung Weimar die denkmalgerechte Instandsetzung des Unesco-Welterbe-Ensembles mit Hausgarten und Pavillons. Für das gesamte Projekt werden Kosten von rund 30 Millionen Euro veranschlagt. Das Geld kommt von Bund, Land und privaten Stiftungen.

Wegen notwendiger Umbauten im Foyer und im Vortragsraum bleibt auch das Goethe-Nationalmuseum vom 2. bis zum 30. November für den Publikumsverkehr geschlossen. Ab 1. Dezember soll das Museum mit der Ausstellung „Lebensfluten - Tatensturm“ wieder öffnen.

Rund drei Jahre veranschlagt

Für die Sanierung von Goethes Wohnhaus sind den Angaben zufolge rund drei Jahre veranschlagt. Voraussichtlich 2029 ist die Wiedereröffnung geplant. Die denkmalgerechte Instandsetzung umfasst neben dem Dichterhaus selbst auch den Hausgarten, den Garten- und Steinpavillon, das Torhaus sowie die Vulpiushäuser.

Das einzigartige Ensemble soll so für kommende Generationen bewahrt werden. Neben der Sicherung der denkmalgeschützten Bausubstanz stehen die restauratorische Überarbeitung historischer Oberflächen, die Erneuerung der Haustechnik sowie Verbesserungen bei Barrierefreiheit, betrieblichen Abläufen und Brandschutz im Fokus.

Parallel zur Bausanierung wird laut der Klassik Stiftung auch die kuratorische Präsentation überarbeitet. Besucher sollen demnach Goethe künftig nicht nur als Schriftsteller, sondern auch als Forscher, Sammler und Familienmensch kennenlernen. Zudem sollen der Originalzustand des Hauses präzisiert und spätere Eingriffe sichtbar gemacht werden.

Neue Vermittlungsangebote im Museum

Im Goethe-Nationalmuseum gibt es als Ersatz neue Vermittlungsangebote, unter anderem einen virtuellen VR-Rundgang durch Goethes Wohnhaus. Zusätzlich werden 360-Grad-Rundgänge und ein neues Wissensportal zu Goethe und seinem Umfeld angeboten. Die App Weimar+ dient als digitaler Begleiter mit Hintergrundgeschichten und weiteren Informationen.

Unter dem Motto „Goethe außer Haus“ verteilen sich außerdem acht Stationen über die Stadt - unter anderem im Stadtschloss, das im Oktober mit der Dauerausstellung „Weimarer Klassik“ eröffnet wurde. Dabei kann das Lebenswerk Goethes individuell nachvollzogen werden, wie es hieß. Das Wohnhaus von Goethe lockte im vergangenen Jahr laut der Klassik Stiftung rund 125.000 Besucher an.