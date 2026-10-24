Neue „Tatort“-Kommissarin: „Sie ist extrem empathisch und bringt Leichtigkeit mit“
Rosalie Thomass feiert am Sonntag ihre Premiere als „Tatort“-Kommissarin an der Seite von Fabian Hinrichs. Ein Gespräch über ihre neue Rolle und das Ankommen im Sonntagabend-Kultformat.
Frau Thomass, Sie werden nun Teil des Franken-„Tatorts“. Was ging Ihnen durch den Kopf, als die Anfrage kam?
Ich habe das als große Ehre empfunden. Ich verehre Dagmar Manzel sehr, und als klar war, dass ihre Stelle frei wird und ich für die Nachfolge in Erwägung gezogen werde, habe ich mich wahnsinnig gefreut. Mit Fabian Hinrichs habe ich einen wundervollen Spielpartner. Dazu kommt Geborgenheit: Man arbeitet am selben Ort, mit denselben Menschen und kann eine Figur über längere Zeit entwickeln. Gerade weil man als Schauspielerin sonst von Projekt zu Projekt wechselt, ist diese Kontinuität besonders schön.
Wie haben Sie Ihre Kommissarin Emilia Rathgeber angelegt?
Ich frage mich, was für eine Figur ich selbst gerne sehen würde. Was vermisse ich? Hier gab es bereits ein Ensemble mit etablierten Figuren. Wir konnten überlegen, was dieses Team sinnvoll ergänzt. Ich hatte das Gefühl, eine geerdete, fröhliche, neugierige und offene Frau würde gut hineinpassen, die zugleich emotionale Tiefe und viel Empathie besitzt.
Also ein Gegenentwurf zu den vielen düsteren Fernsehkommissaren?
Mir waren ihre Neugier und die Fähigkeit wichtig, anderen ohne vorschnelles Urteil zu begegnen. Sie ist extrem empathisch und bringt Leichtigkeit mit. Man kann ernsthaft und tiefgründig sein und trotzdem Fröhlichkeit besitzen. Gerade in einem Krimi finde ich das interessant.
Wie verhindert man, dass Figuren im Krimigenre zur Routine werden?
Beim ersten Film „Gottesgarten“ bestand die Herausforderung darin, einen spannenden Fall mit vielen Details und Rückblenden zu erzählen und zugleich die neue Figur auf angemessene, würdevolle Weise einzuführen. Dabei durften die anderen Figuren nicht zu kurz kommen. Das Publikum hat zu ihnen längst eine Beziehung aufgebaut. Ich finde, der Autor Constantin Lieb hat diese Aufgabe bravourös gemeistert.
Neue Ermittlerinnen müssen sich im Fernsehen oft erst gegen männliche Kollegen behaupten. Bei Emilia ist das anders.
Dieses Motiv hat mich überhaupt nicht interessiert. Wir haben oft genug gesehen, wie eine Frau in ein Team kommt und erst beweisen muss, dass sie ihren Platz verdient. Uns war wichtig, diese Ebene gar nicht erst aufzumachen. Emilia nimmt ihren Platz selbstverständlich ein, und Felix Voss, also Fabians Figur, stellt ihn nicht infrage. Ich empfinde diese Entscheidung als zeitgemäß. Wir müssen nicht immer wieder dieselbe Geschichte erzählen, in der eine Frau sich erst gegen Männer durchsetzen muss, um als gleichberechtigt anerkannt zu werden.
Wie prägt das die Beziehung zwischen Emilia und Felix?
Mich interessiert, wie diese beiden Menschen miteinander umgehen und was sie in die gemeinsame Arbeit einbringen. Das Zusammenspiel mit Fabian empfinde ich als sehr lebendig. Wir sind beide sehr offen im Umgang mit unseren Figuren. Weil Emilia ihren Platz nicht erst erkämpfen muss, kann sich zwischen ihnen etwas entwickeln, ohne dass man vorher ein künstliches Konfliktmuster abarbeiten müsste.
Ihr erster gemeinsamer Fall, „Gottesgarten“, läuft am 25. Oktober. Wie geht es danach weiter?
Den zweiten Film haben wir schon gedreht, wann er ausgestrahlt wird, weiß ich noch nicht. Den dritten werden wir im kommenden Jahr machen. Das Schöne ist, immer wieder an denselben Ort zurückzukehren, mit denselben Menschen zu arbeiten und die Figur weiterzuentwickeln. Darauf freue ich mich sehr.