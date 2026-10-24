Neue „Tatort“-Kommissarin: „Sie ist extrem empathisch und bringt Leichtigkeit mit“

Frau Thomass, Sie werden nun Teil des Franken-„Tatorts“. Was ging Ihnen durch den Kopf, als die Anfrage kam?

Ich habe das als große Ehre empfunden. Ich verehre Dagmar Manzel sehr, und als klar war, dass ihre Stelle frei wird und ich für die Nachfolge in Erwägung gezogen werde, habe ich mich wahnsinnig gefreut. Mit Fabian Hinrichs habe ich einen wundervollen Spielpartner. Dazu kommt Geborgenheit: Man arbeitet am selben Ort, mit denselben Menschen und kann eine Figur über längere Zeit entwickeln. Gerade weil man als Schauspielerin sonst von Projekt zu Projekt wechselt, ist diese Kontinuität besonders schön.